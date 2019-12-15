Украинка обвинила Сафина в насилии над собой

Украинская активистка обвинила Сафина в насилии над собой

Феминистка и ЛГБТ-активистка Виктория Гуйвик обвинила фотографа Марата Сафина в том, что он ее изнасиловал три года назад во время обнаженной фотосессии.

Виктория подробно рассказала обо все на своей личной странице. Она объяснила, что встретилась с Сафиным на съемной квартире в Воронеже ради фотосъемки. Марат предложил ей выпить вина.

Я хорошо помню, как мы начали съемку. И как потом все стало расплывчатым. Я помню как он начал меня целовать в кухне. Следующее— я лежу в кровати, он на мне, я будто смотрю на происходящее со стороны и не могу ничего сделать. Я была очень испугана, не могла пошевелиться или сказать что-либо.

В какой-то момент я стала приходить в себя, смогла оттолкнуть его, убежала и закрылась в ванной. Я не понимала, что делать дальше: боялась выходить из ванной, боялась оставаться с ним в квартире, боялась выходить на улицу и идти домой, денег на такси у меня не было, звонить и будить кого-то из близких я тоже боялась. У меня был шок.

Спустя какое-то время я вышла. Марат со словами «я еще не закончил» снова начал домогаться до меня и пытаться заняться сексом. Я смогла его оттолкнуть. Мне было страшно уйти и я решила дождаться утра. Он уснул. Я укуталась в плед и лежала, ждала пока я смогу оказаться дома и забыть это.

Одни подписчики поддержали девушку и рассказала о своем опыте общения с фотографом, другие заявили, что Виктория лжет.

В свою очередь фотограф пожаловался на клевету и угрозы, которые стали поступать в адрес его семьи из-за заявления Виктории. Марат объяснил, что действительно вступил в интимную связь с девушкой, однако это произошло по взаимному согласию.

«Не стану отрицать, что у нас был секс, но это был секс по обоюдному согласию. Я не кричал, не угрожал, не поднимал руку, не шантажировал, не связывал, не удерживал против воли, не закрывал рот, я не насиловал»

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Также в доказательство своих слов он разместил скриншоты переписки с Викторией после фотосессии. В ней Виктория дружелюбно общается с Маратом и благодарит за фотографии. Сафин сообщил, что уже проконсультировался с адвокатом.