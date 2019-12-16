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Бывший муж Даны Борисовой с полицией забрал у нее дочь 

Teleprogramma.pro + ещё 5 1 час назад
Бывший муж Борисовой с полицией забрал у нее дочь
Фото: Teleprogramma.pro
В июле прошлого года Дана Борисова, лишенная родительских прав, наконец-то добилась того, чтобы ее дочь Полина стала жить с ней. Ей пришлось для этого вылечиться от наркомании, показать бывшему супругу Максиму Аксенову, что она стала вести правильный образ жизни и даже переехать поближе к его дому. В итоге экс-благоверный сжалился.
Однако радовалась Дана недолго, отношения с дочерью у нее не заладились В своем Instagram девочка не раз жаловалась подписчикам, что ее мама «очень хитрый и неадекватный человек». Жалобы были настолько серьезными, что некоторые фолловеры усомнились в том, что они настоящие. Возникла даже версия, что аккаунт Полины кто-то сломал и стал писать от ее имени.
В настоящее время конфликт получил новый оборот. 15 декабря отец девочки явился к Борисовой за дочерью в сопровождении полиции и врачей.
«Скорая помощь» осматривала Полину на предмет моего избиения дочери», — сообщила в своем блоге Борисова.
Что произошло между Даной и ее 12-летней дочерью, пока точно неизвестно.
@DANABORISOVA_OFFICIAL
Можно предположить, что мать наказала девочку за провинность, а та пожаловалась отцу.
«А ничего, что Полина мою рукопись водой намочила, а потом испугалась и выбросила ее? Как бы вы поступили?» — написала в stories Instagram телеведущая.
В итоге Борисова не пустила на порог Аксенова, однако полицейским девочку передала. В блоге звезда пожаловалась на поведение экс-супруга. По ее словам, он вновь обвинил ее в наркомании. Она же в ответ предложила пройти любой тест на содержание запрещенных веществ в ее организме. Дана уверенна, что конфликт можно было разрешить мирным путем, просто попросив ее отдать Полину.
@DANABORISOVA_OFFICIAL
Позже звезда выложила неоднозначную stories о том, что она любит наркоманов. Стоит заметить, что в свете развивающихся событий с ее стороны это довольно смелый шаг, ведь дальнейшее общение ведущей с дочерью теперь под вопросом.
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Теги:
Звёзды , Другое , Максим Аксенов , Дана Борисова
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