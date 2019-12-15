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Бортич призналась в интересном положении 

Рамблер 3 часа назад
Бортич призналась в интересном положении
Фото: Instagram
Поклонники популярной актрисы Саши Бортич давно заподозрили, что девушка беременна. В эфире шоу "Comment out" актриса подтвердила это предположение.
Звезда «Викинга» и «Я худею» не стала снимать пиджак и участвовать в испытании с электрошокером. Ведущий немедленно поздравил ее с беременностью, а актриса не стала опровергать этот факт.
В соцсетях Саша также перестала выкладывать снимки в полный рост. Актриса замужем за предпринимателем Евгением Савельевым, это ее второй брак. Ранее ее мужем был музыкант Вячеслав Воронцов.
На сегодняшний день Александра Бортич — одна из самых известных актрис российского кино.
Ранее «Рамблер» сообщил, что украинская активистка обвинила Сафина в насилии.
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Редактор:  Полина Алферова
Теги:
Звёзды , Евгений Савельев , Александра Бортич , Вячеслав Воронцов
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