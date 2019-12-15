Бортич призналась в интересном положении

Поклонники популярной актрисы Саши Бортич давно заподозрили, что девушка беременна. В эфире шоу "Comment out" актриса подтвердила это предположение.

Звезда «Викинга» и «Я худею» не стала снимать пиджак и участвовать в испытании с электрошокером. Ведущий немедленно поздравил ее с беременностью, а актриса не стала опровергать этот факт.

В соцсетях Саша также перестала выкладывать снимки в полный рост. Актриса замужем за предпринимателем Евгением Савельевым , это ее второй брак. Ранее ее мужем был музыкант Вячеслав Воронцов