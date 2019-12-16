Цымбалюк высказалась о разрыве с Шаляпиным

На днях Прохор Шаляпин объявил о разрыве с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Певец заявил, что не способен оправдать ожиданий своей подруги и не желает создавать семью. Кроме того, он признался, что они оба слишком увлеклись публичностью, немного забыв о настоящих чувствах. Виноватыми в разрыве их отношений он считает обоих.

Каких-либо открытых заявлений со стороны Виталины в СМИ не последовало, однако девушка не стала молчать в своем блоге. Отвечая на комментарии подписчиков, бывшая жена Джигарханяна дала понять, что она действительно думает о Прохоре.

«Изначально было ясно, что с Прошенькой вы просто друзья по несчастью, не более. Я вообще мало представляю его с серьезными намерениями в жизни. Так… Прошенька… И все», — написала одна их поклонниц Цымбалюк. Звезда не стала спорить с ней, и даже напротив, подтвердила предположения фолловера. «Ну да. Оказалось, так», — ответила она.

«Мне искренне жаль, что вы расстались, если это правда… Такая шикарная пара», — написал другой подписчик пианистки.

Виталина на это сказала:

«Но это была неправда. А фотки красивые, мне тоже нравятся».

Вот только, что имела ввиду пианистка? Что весь роман был неправдой? Или то, что их разрыв — это ложь? Но ведь выше она уже подтвердила это. Складывается впечатление, что Цымбалюк надоело скрывать фиктивность своих экс-отношений, и она постепенно начинает сбрасывать маски.

Над следующим подписчиком она и вовсе откровенно посмеялась. «Ой, только узнала, что Прошенька больше не с вами… Так расстроилась, так распереживалась. Как он мог от такой красавицы уйти?» — читаем в комментариях. «Я желаю, чтобы это было самое большое горе в Вашей жизни», — с сарказмом ответила Виталина.