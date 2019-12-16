Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Самая сексуальная француженка
Самая сексуальная француженка
Красота
Самые короткие браки российских знаменитостей
Самые короткие браки российских знаменитостей
Звёзды
Зачем я кладу дольку картофеля в обувь
Зачем я кладу дольку картофеля в обувь
Дом и сад
Сексуальные красотки Литвы
Сексуальные красотки Литвы
Красота

Цымбалюк высказалась о разрыве с Шаляпиным 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Цымбалюк высказалась о разрыве с Шаляпиным
Фото: Teleprogramma.pro
На днях Прохор Шаляпин объявил о разрыве с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Певец заявил, что не способен оправдать ожиданий своей подруги и не желает создавать семью. Кроме того, он признался, что они оба слишком увлеклись публичностью, немного забыв о настоящих чувствах. Виноватыми в разрыве их отношений он считает обоих.
Каких-либо открытых заявлений со стороны Виталины в СМИ не последовало, однако девушка не стала молчать в своем блоге. Отвечая на комментарии подписчиков, бывшая жена Джигарханяна дала понять, что она действительно думает о Прохоре.
«Изначально было ясно, что с Прошенькой вы просто друзья по несчастью, не более. Я вообще мало представляю его с серьезными намерениями в жизни. Так… Прошенька… И все», — написала одна их поклонниц Цымбалюк. Звезда не стала спорить с ней, и даже напротив, подтвердила предположения фолловера. «Ну да. Оказалось, так», — ответила она.
«Мне искренне жаль, что вы расстались, если это правда… Такая шикарная пара», — написал другой подписчик пианистки.
Виталина на это сказала:
«Но это была неправда. А фотки красивые, мне тоже нравятся».
Вот только, что имела ввиду пианистка? Что весь роман был неправдой? Или то, что их разрыв — это ложь? Но ведь выше она уже подтвердила это. Складывается впечатление, что Цымбалюк надоело скрывать фиктивность своих экс-отношений, и она постепенно начинает сбрасывать маски.
Над следующим подписчиком она и вовсе откровенно посмеялась. «Ой, только узнала, что Прошенька больше не с вами… Так расстроилась, так распереживалась. Как он мог от такой красавицы уйти?» — читаем в комментариях. «Я желаю, чтобы это было самое большое горе в Вашей жизни», — с сарказмом ответила Виталина.
Видео дня. Картошка, которая может отравить
Teleprogramma.pro: последние новости
«Сексуальные фантазии ведут к творческому подъему»: Киркоров высказался о Леонтьеве с плеткой «Сексуальные фантазии ведут к творческому подъему»: Киркоров высказался о Леонтьеве с плеткой «Шикарные» апартаменты: Бузова и Дава вынуждены ютиться в съемной квартире «Шикарные» апартаменты: Бузова и Дава вынуждены ютиться в съемной квартире «Мать! Больше для нее роли нет»: Боярский вновь указал женщинам на их место «Мать! Больше для нее роли нет»: Боярский вновь указал женщинам на их место
Женский форум 
Теги:
Звёзды , Прохор Шаляпин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая сексуальная француженка
Самая сексуальная француженка
Самые короткие браки российских знаменитостей
Самые короткие браки российских знаменитостей 1
Зачем я кладу дольку картофеля в обувь
Зачем я кладу дольку картофеля в обувь 12
Сексуальные красотки Литвы
Сексуальные красотки Литвы 49
Зачем нужно носить украшения из меди
Зачем нужно носить украшения из меди 1
Видео
Опубликовано новое видео о состоянии Заворотнюк
00:29
Опубликовано новое видео о состоянии Заворотнюк
Звёзды
«Вовремя подлизнула старичку, все просчитала»
01:05
«Вовремя подлизнула старичку, все просчитала»
Звёзды
Соседка Роналду рассказала о жизни рядом с ним
00:30
Соседка Роналду рассказала о жизни рядом с ним
Звёзды
Что связывает Киркорова с детьми Стоцкой
01:00
Что связывает Киркорова с детьми Стоцкой
Звёзды
Колин Ферт разводится после 22 лет брака
01:51
Колин Ферт разводится после 22 лет брака
Звёзды Дети
Волочкова шокировала поклонников
00:46
Волочкова шокировала поклонников
Звёзды
Девушка похудела, чтобы стать лучше в сексе
02:18
Девушка похудела, чтобы стать лучше в сексе
Здоровье
Эксперимент, доказывающий, что свобода выбора это миф
08:55
Эксперимент, доказывающий, что свобода выбора это миф
Психология
Что нужно для лучшего плова
04:06
Что нужно для лучшего плова
Еда
Роскошная жизнь деток арабских шейхов
10:35
Роскошная жизнь деток арабских шейхов
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение