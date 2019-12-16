У Даны Борисовой забрали дочь 

Телеведущая Дана Борисова лишена родительских прав, но в июле 2018 года она все-таки добилась того, чтобы дочь жила с ней. Для этого Дана показала экс-супругу Максиму Аксенову, что излечилась от наркомании и начала вести правильный образ жизни. Только после этого Аксенов сжалился.
Но, как оказалось, отношения между матерью и дочерью не заладились. Девочка жаловалась в своем Instagram, что ее мать "очень хитрый и неадекватный человек".
Однако 15 декабря выяснилось, что за девочкой явился отец в сопровождении полиции.
@danaborisova_official
"Скорая помощь» осматривала Полину на предмет моего избиения дочери", — написала Дана в своих соцсетях.
Многие предположили, что телеведущая наказала девочку за какую-то шалость, и Полина сразу же пожаловалась отцу.
"А ничего, что Полина мою рукопись водой намочила, а потом испугалась и выбросила ее? Как бы вы поступили?" — заявила Дана в stories в своем Instagram.
В конце концов звезда передала девочку полицейским, но бывшего мужа на порог не пустила, пожаловавшись пользователям Сети, что он обвинил ее в наркомании. При этом сама Дана готова пройти любой тест на проверку организма в содержании запрещенных веществ.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как Борисова объяснила, что случилось с ее лицом.