Корнелюк высказался о концерте Ротару в Москве

Исполнитель и композитор Игорь Корнелюк, комментируя появление певицы Софии Ротару на фестивале «Легенды Ретро FM» в столице, подчеркнул, что очень хорошо к ней относится.
Корнелюк сказал, что был очень рад видеть артистку на сцене и признался, что воспринимает её «очень по-человечески» и нежно. По его мнению, выступление прошло блестяще, передаёт Пятый канал.
Как писал NEWS.ru ранее, украинская певица София Ротару может вновь приехать в Москву с концертом. Об этом заявил её концертный директор Сергей Лавров.