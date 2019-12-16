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Корнелюк поделился мнением о выступлении Ротару в Москве 

News.ru 1 час назад
Корнелюк высказался о концерте Ротару в Москве
Фото: News.ru
Исполнитель и композитор Игорь Корнелюк, комментируя появление певицы Софии Ротару на фестивале «Легенды Ретро FM» в столице, подчеркнул, что очень хорошо к ней относится.
Корнелюк сказал, что был очень рад видеть артистку на сцене и признался, что воспринимает её «очень по-человечески» и нежно. По его мнению, выступление прошло блестяще, передаёт Пятый канал.
Как писал NEWS.ru ранее, украинская певица София Ротару может вновь приехать в Москву с концертом. Об этом заявил её концертный директор Сергей Лавров.
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Теги:
Звёзды , Сергей Лавров , София Ротару , Игорь Корнелюк
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