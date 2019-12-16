Корнелюк высказался о концерте Ротару в Москве

Корнелюк поделился мнением о выступлении Ротару в Москве

Исполнитель и композитор Игорь Корнелюк , комментируя появление певицы Софии Ротару на фестивале «Легенды Ретро FM» в столице, подчеркнул, что очень хорошо к ней относится.

Корнелюк сказал, что был очень рад видеть артистку на сцене и признался, что воспринимает её «очень по-человечески» и нежно. По его мнению, выступление прошло блестяще, передаёт Пятый канал.