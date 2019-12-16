Корнелюк высказался о выступлениях Ротару в России

Известный музыкант Игорь Корнелюк высказался о прошедших выступлениях Софии Ротару в России.
Так, Корнелюк заявил, что Ротару выступила "блестяще", и заметил, что она "не меняется с годами".
Он также заметил, что наблюдал за выступлениями звезды на фестивале.
"Я ее видел и ужасно обрадовался, потому что я к ней очень по-человечески, нежно отношусь и люблю", — добавил музыкант.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как российские поклонники встретили возвращение опальной Ротару на российскую сцену.