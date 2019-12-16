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«Сексуальные фантазии ведут к творческому подъему» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Это БДСМ. Это нормально»
Фото: Teleprogramma.pro
Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ оценил недавний выход в свет своего друга Валерия Леонтьева. Музыкант. напомним, появился на публике с плеткой из магазина для взрослых, чем немного смутил присутствующих.
«Это не садо-мазо. Это БДСМ. Это нормально. Что тут плохого? Сексуальные фантазии ведут к творческому подъему. А вообще я рос в серьезном семействе. Мне даже неловко обсуждать такие темы. Я сейчас удовлетворяю свои потребности, как хочу», — заметил он.
Между тем журналисты стали спрашивать самого Валерия Леонтьева, почему он вышел в свет с плеткой. «Вы лукавите, что только по телевизору смотрите садо-мазо?» — спросили знаменитость акулы пера музыканта.
«Ну я тренировался немного. Пару дней. Если честно, этот период у меня прошел. Я серьезный вдумчивый человек. В этом нет никакого риска. У меня же есть жена. Часть года она живет в Америке, часть в России. Мы по скайпу общается. Как удовлетворяем сексуальные потребности? Она приезжает, обходимся в эти сроки. Кстати, она меня не ревнует к поклонницам. Да и девочек вокруг меня все меньше, все-таки возраст», — заявил популярный исполнитель, которому в этом году исполнилось 70 лет.
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Теги:
Звёзды , Филипп Киркоров , Валерий Леонтьев , НТВ
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