Любовь Успенская приняла ванну прямо в эфире

Любовь успенская удивила и коллег, и зрителей на шоу "Привет, Андрей".

Так, эпатажная 65-летняя певица появилась на сцене прямо в ванной, окруженная облаком пены. Причем ведущий отметил, что звезда принимала ванную абсолютно голая.

Во время своего эффектного появления Успенская спела новую версию "Чайной розы" с рэпером Сайго. В песне, кстати, были и нецензурные выражения.

Ошарашенные зрители и коллеги звезды удивились еще больше, когда в конце своего выступления Успенская вся в пене вышла из ванны и ушла со сцены. На сцену она вернулась уже в блестящем откровенном платье и сапогах.