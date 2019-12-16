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Любовь Успенская приняла ванну прямо в эфире 

Рамблер 45 минут назад
Любовь успенская удивила и коллег, и зрителей на шоу "Привет, Андрей".
Так, эпатажная 65-летняя певица появилась на сцене прямо в ванной, окруженная облаком пены. Причем ведущий отметил, что звезда принимала ванную абсолютно голая.
Во время своего эффектного появления Успенская спела новую версию "Чайной розы" с рэпером Сайго. В песне, кстати, были и нецензурные выражения.
Ошарашенные зрители и коллеги звезды удивились еще больше, когда в конце своего выступления Успенская вся в пене вышла из ванны и ушла со сцены. На сцену она вернулась уже в блестящем откровенном платье и сапогах.
Ранее "Рамблер" рассказывал о скандале Успенской и Юрия Лозы.
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Звёзды , Видео , Любовь Успенская
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