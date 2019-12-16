55-летняя Таисия Повалий удивила фанатов своей внешностью

Артистка Таисия Повалий отпраздновала 55-летний юбилей и поделилась с подписчиками Instagram новой фотографией.

@tpovaliyofficial

"Вот это юбилей! Гуляла 5 дней)))… От всей души хочу поблагодарить всех, кто был со мной, кто духовно и эмоционально прожил со мной эти дни! Немножко сегодня грустно, но у меня до Нового года еще очень много работы)) А главное — закончить долгожданный альбом!…Ну что же, летим вперед, к новым свершениям!…", — написала артистка.

Однако воодушевленная речь звезды не так удивила фанатов, как ее внешний вид.

Пользователи Сети стали писать, что 55-летняя Повалий на свой возраст не выглядит, а многие и вовсе восхищены внешностью артистки.

Однако некоторые уверены, что звезда чрезмерно увлекается "уколами красоты" и уже не может остановиться, но все равно выглядит немолодой и очень уставшей.