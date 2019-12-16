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55-летняя Таисия Повалий удивила фанатов своей внешностью 

Рамблер 3 часа назад
Артистка Таисия Повалий отпраздновала 55-летний юбилей и поделилась с подписчиками Instagram новой фотографией.
@tpovaliyofficial
"Вот это юбилей! Гуляла 5 дней)))… От всей души хочу поблагодарить всех, кто был со мной, кто духовно и эмоционально прожил со мной эти дни! Немножко сегодня грустно, но у меня до Нового года еще очень много работы)) А главное — закончить долгожданный альбом!…Ну что же, летим вперед, к новым свершениям!…", — написала артистка.
Однако воодушевленная речь звезды не так удивила фанатов, как ее внешний вид.
Пользователи Сети стали писать, что 55-летняя Повалий на свой возраст не выглядит, а многие и вовсе восхищены внешностью артистки.
Однако некоторые уверены, что звезда чрезмерно увлекается "уколами красоты" и уже не может остановиться, но все равно выглядит немолодой и очень уставшей.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как фанатов удивила новая внешность Жанны Агузаровой.
Женский форум 5 
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Звёзды , Видео
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