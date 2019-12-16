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Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю 

Рамблер 33 минуты назад
Видео рассказывает о неприятностях, которые преследуют сына певицы Валерии. Арсений Шульгин попала уже в третье ДТП за неделю: его дорогая иномарка въехала в двигавшуюся впереди машину. Арсений признался, что сам виноват в аварии. К счастью, в инциденте автомобили пострадали лишь слегка, люди травмы не получили. Ранее звёздный наследник врезался в отбойник на трассе Москва-Санкт-Петербург, а потом в такси, где он находился, въехал автобус.
Ранее «Рамблер» рассказывал о роскошной жизни деток арабских шейхов. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Звёзды , Видео , Дети , Арсений Шульгин , Валерия
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