Егор Кончаловский высказался о тайной свадьбе

Режиссер Егор Кончаловский прокомментировал слухи о своей свадьбе.

Так, в интервью СМИ рассказал, что тайной свадьбы с юристом Марией Леоновой у него не было, но он не осуждает такого интереса журналистов к его личной жизни.

"Да и ничего такого страшного там не обсуждают — ну развелся, женился… Хотя я не женился, а просто кольцо надел", — отметил режиссер.

При этом он опроверг и слухе о свадьбе его дочери от актрисы Любови Толкалиной Марии.