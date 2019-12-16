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Дом и сад

Егор Кончаловский высказался о тайной свадьбе 

Рамблер 3 часа назад
Режиссер Егор Кончаловский прокомментировал слухи о своей свадьбе.
Так, в интервью СМИ рассказал, что тайной свадьбы с юристом Марией Леоновой у него не было, но он не осуждает такого интереса журналистов к его личной жизни.
"Да и ничего такого страшного там не обсуждают — ну развелся, женился… Хотя я не женился, а просто кольцо надел", — отметил режиссер.
При этом он опроверг и слухе о свадьбе его дочери от актрисы Любови Толкалиной Марии.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, почему многие решили, что у режиссера была тайная свадьба.
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Звёзды , Видео , Егор Кончаловский , Мария Леонова
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