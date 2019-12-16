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Инна Маликова: «Сердце занято, а родить очень хочу» 

Teleprogramma.pro 38 минут назад
«Сердце занято, а родить хочу»
Фото: Teleprogramma.pro
В середине декабря Инна Маликова, выступающая в группе своего отца «Новые Самоцветы», презентовала клип на песню «Лунная ночь». Композиция с отсылом к эпохе 80-х вышла чуть раньше, успев попасть в ротацию основных российских радиостанций.
В преддверии Нового года портал Teleprogramma.pro пообщался с артисткой об успехе вышедшей песни и планах на будущее.
«У композиции запоминающийся припев, который просто не выходил из головы несколько дней. После премьеры мы поняли, что были правы, выбрав стиль 80-х, песня ушла в народ», — рассказала нам певица.
Инна также отметила, что «Лунная ночь» полюбилась многим, включая ее 20-летнего сына. Мы не могли не спросить у артистки о том, чем сейчас занимается Дмитрий Маликов-младший.
«Сын учится в Женеве и сдает диплом, заканчивает университет», — отметила Маликова.
Мы напомнили Инне, что в прошлом году ее старший брат Дмитрий Маликов стал отцом во второй раз — у них с женой Еленой появился на свет малыш Марк. А не хочет ли и младшая сестра пойти по стопам брата? И вообще, как обстоят дела на личном фронте?
«В настоящий момент мое сердце занято. Малыша родить очень хочу. Но говорить о чем-то конкретном пока не буду», — ответила артистка.
Конечно, в декабре всех волнует главный вопрос: как планируют отмечать праздники наши звезды? Видимо, на работе…
«Да, вы угадали, в новогоднюю ночь, как всегда по традиции, буду работать. А вот что касается Рождества, я пока не знаю. Возможно, поеду в какое-то красивое место, типа Суздаля, — погулять, просто полюбоваться природой, отдохнуть.
Вероятно, встречу в православной атмосфере один из моих любимых православных праздников. А, может быть, наоборот, махну куда-нибудь отдохнуть с большой шумной компанией. Такой вариант тоже возможен. Но, скорее всего, на Рождество буду не в Москве», — поделилась Инна.
Личный архив
Также мы попросили певицу предположить, каким будет 2020 год для нее самой и ее близких.
«Думаю, что 2020 год будет очень интересный, очень насыщенный. В группе «Новые Самоцветы» будет вестись большая подготовка к 15-летнему юбилею коллектива.
День рождения мы отметим в начале 2021 года. Поэтому весь наступающий год посвятим интересным музыкальным новинкам и, возможно, у нас будут новые каверы. Год ожидается плодотворным, чтобы к 15-летию группы прийти во всеоружии», — пояснила певица.
На просьбу пожелать что-нибудь читателям портала в преддверии самого ожидаемого в нашей стране праздника Инна ответила:
«Конечно, мы все очень ждем Новый год. На этот раз к нам приходит 2020-й — такая круглая, красивая, немного необычная дата. Поэтому я всем желаю классного, такого же мощного, такого же красивого, как эта дата, нового года!».
Напомним, в составе группы «Новые Самоцветы», кроме Инны, состоят участник шоу «Голос» Александр Постоленко, выпускник «Фабрики звезд-5» Михаил Веселов и дочь солиста «Песняров» Яна Дайнеко.
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Теги:
Звёзды , Александр Постоленко , Инна Маликова , Михаил Веселов , Дмитрий Маликов
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