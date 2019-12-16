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«Прилепиться к мужу»: Боярский о главной роли жены 

Говорит Москва 3 часа назад
«Прилепиться к мужу»: Боярский о главной роли жены
Фото: Говорит Москва
Российский актер в эфире шоу «Сегодня вечером» на Первом канале рассуждал на тему роли женщин в обществе.
«Вся прелесть в скромности и обожании мужа. Втихаря люби себе и всё», — сказал Боярский и назвал профурсетками тех, кто хвастается своими супругами.
По мнению 69-летнего артиста, единственная роль женщины — это деторождение. «Всё должно быть так, как задумано богом», — отметил он, добавив, что любые отклонения от этой идеи — извращение.
«Как только начинаются эксперименты с полом, эмбрионом, химией, цифровыми технологиями, то пошли они к чёрту, ничего не получится», — подчеркнул Боярский.
Артист призвал соблюдать традиции и жить «с душой, сердцем и добром». По его мнению, жена должна «прилепиться к мужу» и воспитывать с ним детей, отдавая все силы.
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