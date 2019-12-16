«Прилепиться к мужу»: Боярский о главной роли жены

Российский актер в эфире шоу «Сегодня вечером» на Первом канале рассуждал на тему роли женщин в обществе.

«Вся прелесть в скромности и обожании мужа. Втихаря люби себе и всё», — сказал Боярский и назвал профурсетками тех, кто хвастается своими супругами.

По мнению 69-летнего артиста, единственная роль женщины — это деторождение. «Всё должно быть так, как задумано богом», — отметил он, добавив, что любые отклонения от этой идеи — извращение.

«Как только начинаются эксперименты с полом, эмбрионом, химией, цифровыми технологиями, то пошли они к чёрту, ничего не получится», — подчеркнул Боярский.

Артист призвал соблюдать традиции и жить «с душой, сердцем и добром». По его мнению, жена должна «прилепиться к мужу» и воспитывать с ним детей, отдавая все силы.