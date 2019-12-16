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«Вице-мисс СССР» поздравила жену с юбилеем свадьбы 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
«Вице-мисс СССР» поздравила жену с днем свадьбы
Фото: Teleprogramma.pro
Юлия Лемигова, «Вице-мисс СССР» и «Вице-мисс Вселенная» поздравила свою супругу (или мужа, тут трудно сказать) Мартину Навратилову с юбилеем свадьбы. Пара уже 16 лет живет вместе.
«5 лет в браке и 11 лет вместе с этой удивительной женщиной в моей жизни», — написала русская красавица в личном блоге.
Послание любимой женщине она сопроводила хэштегами: «любовь», «семья», «я тебя люблю» и «юбилей».
Предложение Лемиговой Навратилова сделала в сентябре 2014 года, после полуфинала U. S. Open. На глазах у всего стадиона она, как настоящий принц, села на одно колено и надела кольцо на палец своей возлюбленной. Юлия, недолго думая, сказала любимой «да». Расписались они в Нью-Йорке, где разрешены однополые браки.
Отметим, что в отношения с первой ракеткой мира Лемигова пришла с «багажом». У нее уже были две дочери Эмма и Виктория и несколько неудачных романов. Была и темная история, связанная с банкиром Эдуардом Стерном, близким другом Николя Саркози. После триумфа на конкурсе «Мисс Вселенная» девушка перебралась в Париж, где у нее и случился роман с миллионером, от которого родился мальчик.
Однако вскоре женщина нашла своего малыша дома мертвым, няня же ребенка бесследно пропала. По одной из версий, заказчиком убийства стал сам банкир, который, якобы, не хотел делить с ним свое состояние. Вскоре Стерна убила его любовница, на которой он не захотел жениться.
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Теги:
Звёзды , Николя Саркози
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