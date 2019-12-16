Михаил Боярский выступил против ЭКО

Знаменитый российский актер театра и кино, певец Михаил Боярский появился в передаче на одном из федеральных каналов. В эфире программы музыкант заявил, что он против проведения процедуры ЭКО.

На днях Михаил Боярский был приглашен на передачу "Сегодня вечером" на одном из федеральных каналов. В ходе разговора с ведущим музыкант заявил, что он не одобряет тенденцию к проведению процедуры ЭКО. По словам артиста, если человек не может иметь детей, то значит, ему это не нужно. А любые попытки современной инженерии ни к чему хорошему не приведут, уверен актер.

— Как только начинаются эксперименты с полами, с эмбрионами, с химией, с технологиями… Да пошли они все к черту. Ничего не получится. Если не можешь завести ребенка — не надо. Зачем-то это было задумано, чтобы человек не имел детей? — высказался исполнитель в эфире программы.

Кроме того, певец уверен, что женщина должна всегда быть при муже, поскольку именно там ее место, а гордиться своим супругом и выпячивать его на первый план могут только "профурсетки". Вся прелесть женщин должна заключаться в скромности и обожании своего мужчины. Боярский также отметил, что женщине нужно "прилепиться к своему мужу" и воспитывать с ним детей.