Хлебникова рассказала о любви всей своей жизни

Напомним, музыкант Антон Логинов начинал карьеру в группе "На-На", однако его ждала очень тяжелая жизнь, а в 2018 году мужчина покончил с собой. Певица рассказала, что перед этим он пережил смерть бабушки, дедушки, родителей, а затем перенес еще два инсульта. По всей видимости, мужчина не выдержал таких трагедий.

Сама певица призналась, что от потери любимого мужчины до сих пор не отошла, но нашла в себе силы вернуться на сцену.