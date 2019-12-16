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Хлебникова рассказала о любви всей своей жизни 

Рамблер 16 минут назад
Хлебникова рассказала о любви всей своей жизни
Фото: @marina_hlebnikova_official
Певица Марина Хлебникова рассказала, что ее первый муж Антон Логинов был самой большой любовью в ее жизни.
Напомним, музыкант Антон Логинов начинал карьеру в группе "На-На", однако его ждала очень тяжелая жизнь, а в 2018 году мужчина покончил с собой. Певица рассказала, что перед этим он пережил смерть бабушки, дедушки, родителей, а затем перенес еще два инсульта. По всей видимости, мужчина не выдержал таких трагедий.
Сама певица призналась, что от потери любимого мужчины до сих пор не отошла, но нашла в себе силы вернуться на сцену.
"Антон хотел, чтобы я жила. Очень хочется дождаться внуков и петь им колыбельные на ночь", — рассказала Хлебникова.
Ранее "Рамблер" рассказывал о звездах, которые доказали, что вечная любовь существует.
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Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Звёзды , Марина Хлебникова , Антон Логинов
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