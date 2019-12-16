50-летняя Бондарчук «дала фору» 20-летним моделям 

Экс-супруга известного режиссера разделась перед камерой. Светлана Бондарчук доказала, что в любом возрасте можно выглядеть сексуально и привлекательно, если следить за собой.
Модель выложила в соцсеть снимок, на котором запечатлена в облегающем боди. "Еще один праздник, и я мчу домой отдыхать, потому-то у меня скоро день рождения", — подписала фото бывшая жена Федора Бондарчука.
Роскошная фигура знаменитости вызвала бурный восторг у пользователей соцсети. Модель и впрямь выглядит безупречно. В комментариях к кадру Светланы Бондарчук отметились российские звезды: Николай Басков, Алсу, Ани Лорак, Саша Савельева и многие другие.
Соцсети
"Ничегошеньки себе, какая красотка", "Бомба", "Богиня", "Нереально красива", "Настолько прекрасны, что сами не представляете…", "Очень крутая", — осыпали комплиментами модель фолловеры. К слову, ни один снимок нынешней избранницы Федора Бондарчука, актрисы Паулины Андреевой не вызывал такого живого отклика, как эта фотография его бывшей жены.
Отметим, что Светлана Бондарчук не одинока. Ее избранник — директор дизайнерского агентства Сергей Харченко. Модель выкладывала совместные фото с возлюбленным в своем инстаграм-аккаунте.