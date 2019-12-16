9 женщин, пожертвовавших интересами ради мужей

9 сильных женщин, которые пожертвовали своими интересами ради мужей

Правду говорят: за спиной каждого великого мужчины обязательно стоит великая женщина. Без них мир не узнал бы многих известных музыкантов, писателей и политиков. Но собой им, увы, пришлось пренебречь.

Их мужья были известны и знамениты, а они выбрали себе более скромную роль, предпочтя остаться чуть позади. Многие их них были талантливы, но после замужества сделали выбор в пользу роли жены и матери, вдохновляя своих мужей на подвиги, были им опорой и поддержкой в трудной ситуации.

Хиллари Клинтон

После замужества честолюбивая Хиллари оставила свою девичью фамилию, не пожелав стать миссис Клинтон. Она прокомментировала это фразой «Нужно помнить, что я это я». Ей пришлось взять фамилию мужа во время кампании по выдвижению его в губернаторы Арканзаса. Долгие годы женщина была верной соратницей Билла Клинтона , позабыв о собственных амбициях. После ухода ее мужа с поста президента, Хиллари поняла, что пора действовать, и сама вышла на политическую авансцену США.

Уна О`Нил

«Наконец рядом со мной настоящая жена, а не женщина которая хочет делать карьеру» — говорил о своей жене Чарли Чаплин . Уна была дочерью знаменитого драматурга Юджина О`Нила. Узнав о ее браке, он даже угрожал Чарли Чаплину: мужчину шокировала 36-летняя разница в возрасте, которая его дочь, впрочем, совершенно не останавливала. Ради знаменитого мужа Уна оставила актерскую карьеру и прожила счастливые 34 года в браке с Чаплиным, подарив миру восемь детей, а их старшая дочь Джеральдин стала актрисой, воплотив мечты матери.

Шерон Осборн

К моменту знакомства с Шерон Оззи Осборн был женат, любил выпить и не гнушался употреблением запрещенных веществ. Дурные привычки довели музыканта до ручки. Его выгнали из Black Sabbath, и Оззи впал в депрессию. Все стало налаживаться только после появления в его жизни Шерон, которая вывела Осборна из запоя, вернула на сцену и в 1979 году стала его музыкальным продюсером, кем и является до сих пор. Шэрон не оставила мужа даже после его измены, и до сих пор их пара — одна из самых крепких в шоу-бизнесе.

Елена Дьяконова (Гала)

Не являясь яркой красавицей от природы, Елена Дьяконова, тем не менее, производила сильное впечатление на мужчин. Ее чарам не смог противостоять и 25-летний Сальвадор Дали.

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До знакомства с ней художник не встречался с женщинами и даже боялся их. 36-летняя Гала стала его музой и менеджером. Он изображал ее на холстах и прощал измены. Она находила меценатов, вкладывавших деньги в картины мужа, оградила его от всех бытовых проблем, оставив Сальвадору только творчество, став его личной иконой, которой он был верен до конца жизни.

Йоко Оно

Японская авангардная художница познакомилась с Джоном Ленноном в арт-галерее, что было символично, ведь их союз держался на духовной общности, а не только на зове сердца. Вместе они записывали альбомы и устраивали оригинальные художественные перформансы. Никто не вдохновлял Леннона так, как его жена. Он называл ее своей половиной и был рад, что «на свете есть такой же сумасшедший человек как я».

Ольга Хохлова

Скромная балерина из труппы Дягилева ради брака с Пабло Пикассо бросила балет и посвятила себя семье. Художнику девушка тоже сразу понравилась. Ради нее он вернулся к реалистической манере живописи, в которой и выполнены большинство портретов жены. Впереди были 17 лет брака, рождение горячо любимого сына и разбитое сердце.

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Пикассо оставил Ольгу ради 17-летней любовницы, хотя и оставался с бывшей балериной в законном браке до конца ее жизни. Бывшая жена до конца жизни преследовала художника, так и не простив предательства.

Софья Толстая

Софья Андреевна Толстая стала для писателя секретарем, поваром, экономкой, редактором и переводчиком. И это помимо того, что она подарила Льву Николаевичу 13 детей, воспитанием которых занималась сама, т.к. писатель не признавал никаких гувернанток и помощниц. Софья Андреевна полностью взяла на себя материальные и финансовые заботы семьи, чтобы писатель занимался только творчеством. Но такая самоотверженность не спасла их брак, который все больше полнился противоречиями, пока не закончился бегством Толстого из Ясной Поляны и его смертью.

Елена Рерих

Хрупкая Елена Рерих сопровождала мужа, художника и философа Николая Рериха , во всех путешествиях и экспедициях. Они были неразлучны до такой степени, что на некоторых картинах указаны оба имени. В 1920 году художник приехал в США с выставкой, а еще до ее окончания его жена обустроила в Америке музей Николая Рериха.

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Оба они были влюблены в Индию, устраивали туда экспедиции, а после и поселились там. Правда, в 1947 году, после смерти мужа, Елена покинула дом в Западных Гималаях, не захотев оставаться там в одиночестве.

Клементина Черчилль

Жена Уинстона Черчилля понимала, что характер и привычки у ее мужа не самые лучшие — но, как мудрая женщина, позволяла ему быть самим собой. За что он был ей безмерно благодарен, говоря о Клементине, что та подарила ему райское наслаждение жизнью. Они написали друг другу 1700 писем, полных любви и уважения. Их брак продлился 57 лет, в котором они были друг для друга опорой и друзьями.

Должна ли женщина так жертвовать собой ради мужа? Или это никакая не жертва?