Как сейчас живет дочь Хакамады с синдромом Дауна 

В 1997 Ирина Хакамада родила дочь Марию. Сама она называет девочку "особенной", так как та родилась с синдромом Дауна. "Рамблер" узнал, как сейчас живет Мария Сиротинская.

Скрывала от общественности

В 2004 году Марии поставили еще одно тяжелое заболевание — лейкоз. Однако она смогла вылечиться и жить обычной жизнью. До 2008 года Ирина Хакамада скрывала, что ее дочь страдает синдромом Дауна, а потом вышла с ней в свет. До этого девочка училась в садике и обычной школе. По словам Хакамады, она хотела оградить дочь от излишнего внимания общества, чтобы та смогла спокойно вырасти. Когда девочка немного подрала, политик брала ее с собой на мероприятия, рассказывала, как правильно себя вести и социализировала девочку. Сейчас ей 23 и она ведет активную жизнь.

По словам Хакамады, о диагнозе "особенной" дочери она узнала, когда была на пятом месяце беременности. Несмотря на это, она решила, что оставит ребенка. Тогда она и ее супруг Владимир Сиротский полетели в США, чтобы зарубежные врачи помогли создать все условия для первых недель жизни их дочери.

@sirotinskaiamariia

Сама Мария знает всю эту историю и часто дает комментарии на эту тему:

"Мама узнала о моей болезни во время беременности, но все равно сделала подвиг и родила меня. Я бы хотела всем пожелать, чтобы вы любили и уважали своих детей. И чтобы они вас тоже любили"

Образование и любовь

По словам звездной мамы, Мария закончила колледж по гончарному искусству, но сама Хакамада знает, что она не будет этим заниматься. Судя по деятельности девушки, у нее лежит любовь к творчеству: она участвует в модных показах и сыграла в нескольких спектаклях. О ее деятельности известно не так много, так как девушка практически не дает интервью. Судя по ее социальным сетям, в последнее время она увлеклась танцами, и даже участвовала в конкурсе талантов Москвы. Она занимается с преподавателями и учит языки.

@sirotinskaiamariia

Бурные обсуждения вызывает личная жизнь Марии. В 2016 году она начала встречаться со спортсменом Владом Стидиковым. У юноши тоже есть отклонения в развитии, однако, точный его диагноз не был известен. Спустя год после того, как журналистам стало известно об отношениях пары, появились слухи о помолвке. Однако они так и не подтвердились, и в мае 2019 года стало известно о расставании пары. "Просто не сошлись характерами", — так Мария объяснила причину разрыва.