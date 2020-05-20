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Что случилось с самой красивой девочкой в мире 

BigPicture.ru 27 минут назад
В детстве о ней говорили все известные издания. Маленькая Тилан Блондо появилась на обложке Vogue, став самой юной моделью, когда-либо снимавшейся для журнала. Француженка завоевывала сердца поклонников с первого взгляда, и они называли ее самой красивой девочкой мира.
Сейчас Тилан уже исполнилось 18, и она продолжает радовать публику участием в модных показах, а пользователей соцетей — горячими фотками в Инстаграме. Самая красивая девочка в мире, Тилан Блондо, сменила детские платьица на откровенные купальники и продолжает удивлять поклонников. Со временем красота юной француженки засияла еще ярче.
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18-летняя модель выглядит вполне взрослой на горячем снимке в бикини, которым она недавно поделилась со своими подписчиками в Инстаграме.
Тилан дает возможность пользователем соцсетей заглянуть за кулисы своей гламурной жизни, регулярно публикуя новые фотографии с разных мероприятий.
Кажется, француженка не потеряла, а приобрела еще больше поклонников, чем в детстве. На аккаунт в Инстаграме красотки подписаны 3,4 миллиона людей. Пользователи соцсетей осыпают девушку комплиментами и восхищенными комментариями.
Потрясающая красотка — дочь французского футболиста Патрика Блондо и актрисы Вероники Лубри. Она начала участвовать в модных показах с 4-летнего возраста. Маленькая француженка привлекла внимание СМИ в 6 лет, когда за огромные голубые глаза и пышные взъерошенные волосы ее назвали «самой красивой девочкой в мире».
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В 10 лет Тилан появилась на обложке журнала Vogue, но фотосессию много критиковали, называя «слишком сексуализированной»: девочка была с ярким макияжем и одета в короткие платьица.
Модель вошла в список 100 самых красивых лиц мира за версией TC Candler в 2018 году. Она сотрудничает со многими известными брендами, включая Tommy Hilfiger и Dolce & Gabbana.
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К списку самых красивых детей можно добавить и 8-летнюю дочь голубоглазой модели Ксении Белоусовой и ее супруга Уго Юка — американского футболиста родом из Италии, имеющего нигерийские корни. Интересная получилась смесь!
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