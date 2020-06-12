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Романы русских звезд с зарубежными знаменитостями 

SM News 34 минуты назад
Россиянки, закрутившие романы с мировыми звездами
Фото: SM News
Многие девушки мечтают выйти замуж за принца, а если он еще и мировая звезда, то всё — пакуют чемоданы. Да и сами мужчины не прочь попытать удачу с заграничными красавицами. И многие стараются не упустить своего шанса.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова

SM-News
Их роман начался 19 лет назад, и многие тогда считали, что это всего лишь пиар. Но прошли годы, и злым языкам ничего не осталось, как признать, что это настоящий и весьма прочный любовный союз.
Антуан Анро и Наталья Водянова
SM News
История супермодели Натальи Водяновой — это воплощение сказки о Золушке. Девушка из очень бедной семьи смогла найти своего принца. 6 лет назад у них родился сын Максим, и они очень счастливы. Ранее модель была замужем за британским аристократом Джастином Портманом, в этом браке на свет появилось трое детей, но 9 лет назад они расстались.
Микки Рурк и Анастасия Макаренко
SM News
Их разница в возрасте составляла более 30 лет, но любви все возрасты покорны. Этот роман начался 11 лет назад, а спустя четыре года они расстались. Похоже, это сильно ранило Рурка, но ненадолго.

Эдриан Броуди и Лара Лието (Лариса Тяка)

SM News
Голливудский актер не устоял перед красотой длинноволосой модели. Они познакомились 7 лет назад и теперь часто появляются вместе на публике.

Джим Керри и Анастасия Виткина

SM News
Джим Керри известен своими частыми и бурными романами, ходили слухи, что он встречался даже с балериной Анастасией Волочковой! Однако 9 лет назад он начал встречаться в Анастасией Виткиной, которая на тот момент изучала дизайн в Нью-Йорке. Но их роман закончился довольно быстро.

Бенедикт Камбербэтч и Екатерина Елизарова

SM News
Этот британский аристократ оказался тем еще ловеласом! Их роман длился целый год. Но после откровенного выступления Екатерины на шоу «Meet the Russians», где она рассказала всю правду о британском мире моды, они расстались.

Мел Гибсон и Оксана Григорьева

SM News
А вот эта история закончилась печально для голливудского актера, но не для Оксаны. Она смогла отвоевать огромную долю его состояния и сделать себе имя. Хотя Гибсон сам виноват, бросив ради Григорьевой свою жену, с который прожил более 30 лет!
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Звёзды , Джастин Портман , Джим Керри , Энрике Иглесиас , Бенедикт Камбербэтч , Эдриан Броуди , Мел Гибсон , Анна Курникова , Наталья Водянова , Оксана Григорьева , Микки Рурк
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