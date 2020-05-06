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«Мы целовались в коридоре»: Васильев об отношениях с Шараповой 

Teleprogramma.pro 6 мая 2020
Телеведущая Арина Шарапова в Instagram показала, как сейчас выглядит историк моды и ее давний друг Александр Васильев. Как известно, он на протяжении нескольких недель находился в Коммунарке. У историка моды была двусторонняя пневмония.
Сейчас, к счастью все неприятности уже позади. Вместе с Шараповой Васильев принял участие в записи программы «Пусть говорят». Надо сказать, что историк моды заметно похудел за последнее время. Судя по всему, болезнь не прошла для него бесследно.
Впрочем, несмотря на все неприятности Александр Васильев продолжает искрометно шутить. На кадрах записи Арина Шарапова вспомнила, что они с Васильевым учились много лет назад в одной школе.
«Арина Шарапова, Александр Васильев. Когда-то мы вместе работали. А вообще-то мы с Сашей учились в одной школе». «У нас там было такое!» — подхватил телеведущий. «Да, мы никому не скажем, что у нас там было», — заявила Шарапова. «Мы целовались в коридоре», — раскрыл все карты историк моды. «Нет, вы со мной не целовались», — постаралась оправдаться Шарапова.
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Звёзды , Видео , Как похудеть , Как похудеть , Арина Шарапова , Александр Васильев
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