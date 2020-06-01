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Звезды-ровесники: худышки против пышек 

Я Покупаю 1 час назад
Способен ли лишний вес состарить человека? Или худые люди стареют быстрее? Попробуем выяснить это на примере звезд.

Пэрис Хилтон и Екатерина Жаркова, 38 лет

Голливудская «блондинка в шоколаде» Пэрис Хилтон и модель плюс сайз Катя Жаркова приближаются к сорокалетнему рубежу. Но старением тут и не пахло — «внешний возраст» девушек — лет тридцать, а то и меньше.
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При этом Катя выглядит здоровой и уверенной в себе — редкость в модельном мире. А Пэрис смотрится скучно, пресно и вымученно, даже в этом «голом платье».
Кажется, образы «легковесных» красоток уже примелькались и не цепляют глаз так, как раньше. Что думаете?

Татьяна Навка и Ева Польна, 45 лет

Фигуристка и звезда ледовых мюзиклов Татьяна Навка за последние пять лет не изменилась. А вот «экс-гостья из будущего» Ева Польна за те же пять лет сбросила вес и заметно помолодела.
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Ева уверяет, что в ее эликсире молодости нет «секретных ингредиентов» — только правильное питание и спорт. Татьяна тоже следует принципам ЗОЖ, но не для похудения, а для поддержания формы.
Грамотный рацион и физические нагрузки отнимают от возраста обеих знаменитостей лет по семь, согласны?

Мария Миронова и Наташа Королева, 46 лет

Осенью 2019 года актриса Мария Миронова родила второго ребенка. Беременность никак не сказалась ни на весе, ни на молодости Мироновой — актриса все так же стройна и прекрасна. Разве что пара морщинок напоминают о том, что Мария разменяла пятый десяток.
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А певица Наташа Королева воплощает образ русской красавицы — коренастая и ладная, «кровь с молоком» — эпитеты, которые описывают этот типаж точнее всего.
Творческое разнообразие помогает Королевой сохранять «детскую» молодость и озорство. Если она вдруг похудеет, вместе с килограммами уйдет и моложавый внешний вид. Или вы считаете иначе?

Илья Лагутенко и Максим Фадеев, 51 год

Фронтмен «Мумий Тролля» с годами становится солиднее — это уже не тот дерзкий парень, что завоевывал верхние строчки хит-парадов, жуя слова во рту.
Однако «легкий налет сумасшествия» все еще читается в глазах Лагутенко. Возможно, именно «мышление Безумного Шляпника», а не стройность не дает музыканту стареть?
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У продюсера Макса Фадеева сложные отношения с весом. В 2018 году он признался, что устал жить с лишними килограммами.
Фадеев пообещал подписчикам в Instagram, что похудеет до приемлемого веса и тогда сбреет бороду — как символ победы над собой и завершающий штрих в смене имиджа.
Максим уже сбросил больше 70 килограммов, но борода на месте — значит, Фадеев еще не достиг желаемого результата. Но стал ли он выглядеть моложе?

Оксана Фандера и Яна Поплавская, 52 года

Instagram-аккаунт экс-модели Оксаны Фандеры — сборник вопросов подписчиков о том, как ей удается выглядеть так молодо в свои 52. И правда, Фандера будто перестала стареть после тридцати — так и осталась молодой и стройной девушкой.
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А любимая, первая и единственная «Красная Шапочка всего СССР» выглядит ровно на свой возраст — и это прекрасно. Поплавская не утратила милой непосредственности и «хулиганского» озорства даже спустя десятилетия, согласны?
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Звёзды , Видео , Как похудеть , Как похудеть , Максим Фадеев , Мария Миронова , Макс Фадеев , Илья Лагутенко , Яна Поплавская , Оксана Фандера , Екатерина Жаркова , Татьяна Навка , Наташа Королева , Ева Польна , Пэрис Хилтон
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