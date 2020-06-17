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Куда пропала светская львица Ульяна Цейтлина 

New Magazine 48 минут назад
Куда пропала светская львица Ульяна Цейтлина
Фото: New Magazine
Эта самая яркая блондинка Москвы украшала собой любую светскую вечеринку. Сумки Birkin, бриллианты, дом на Рублевке и наряды от самых модных дизайнеров. Ее любили и мужчины, и женщины. Легкая, воздушная, неординарная, одним словом, нимфа. Но в 2006 году Ульяна родила сына Савву и исчезла из поля зрения светских хроникеров.
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Ее имя всплыло в колонках светской хронике несколько лет спустя, в 2015, когда она выходила замуж за бизнесмена Алексея Федорычева. Жениха Ульяна ухватила знатного — крупный трейдер зерна и минеральных удобрений. А теперь спонсирует футбольный клуб «Монако».
На удивление публики никаких глянцевых фотографии с пышного празднования. А его и попросту не было, расписались тихо, мирно, без шумихи и вспышек фотокамер. И снова о ней ничего не слышно.
Оказывается, уже несколько лет Ульяна с мужем и сыном живет в Монако. Живет тихо и незаметно, не отсвечивает в соцсетях, не постит глянцевые фотки в Инстаграм. Сама водит сына в школу, сама готовит. Говорит, что именно рождение ребенка так изменило ее и отношение к жизни.
New Magazine
Для нее сегодняшние приоритеты — это дом и семья. Признается, что ей очень повезло с мужем. Он у нее замечательный. А у 13-летнего Саввы есть пример, на который можно равняться (кто настоящий отец ребенка Ульяны неизвестно).
Поэтому сегодня Ульяна вместо светских приемов тихо-по семейному каждый вечер сидит на своей любимой террасе в Монако, воспитывает сына, печет пироги и лепит пельмени. И утверждает, что счастлива!
Ей уже 50, но она по-прежнему нимфа. Хоть и поправилась и несколько лет уже не колет ботокс, говорит, что хочет быть естественной.
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