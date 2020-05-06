Скандалы в шоу-бизнесе во время коронавируса 

Вопреки прогнозам скептиков, карантин проходит довольно мирно — никто никого не уничтожил. Словесные баталии разворачиваются на словах, телеэкране и в соцсетях.

Шоу-бизнес — сфера неспокойная. Люди тут сплошь творческие, эмоциональные, интересы пересекаются по несколько раз на дню.

А тут еще карантин, изоляция, новая реальность… но вопреки прогнозам скептиков, карантин проходит довольно мирно — никто никого не поубивал — ни в прямом, ни в переносном смысле.

Что сделать Тодоренко, чтобы ее не «били»?

Пожалуй, самую большую волну негодования общественности вызвало резкое высказывание телеведущей Регины Тодоренко о домашнем насилии.

Блогерша, занимающая по мнению Forbes, второе место по заработку в Instagram, позволила себе резко высказаться о домашнем насилии.

Ее фраза: «А что ты сделала, чтобы он тебя не бил?», сказанная в видеоинтервью изданию PeopleTalk, вызывала волну праведного негодования, переходящего в ненависть. За считанные дни Регина превратилась в объект интернет травли, буллинга, и только ленивый не осудил ее публично.

Несмотря на принесенные извинения, Регина расплатилась за необдуманное высказывание по всем фронтам: журнала Glamour лишил ее звания «Женщина года», а крупные рекламные агентства — компании PepsiCo и Pampers — миллионных контрактов.

«Да, я оступилась и ошиблась! — написала телеведущая в своем блоге. — Но я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться. Спасибо, что вы показали мне гнусные реалии, о которых я даже не подозревала в силу своей неосведомленности и необразованности».

Из сложившейся не в ее пользу ситуации, из «лимона», который жизнь подсунула Регине, девушка решила сделать «лимонад»: она объявила свою страницу в Instagram «домом для тех, кто готов говорить о домашнем насилии и больше не будет умалчивать!».

Да, Регина брякнула глупость, да, это было некрасиво и для многих болезненно обидно. Но вот что удивляет: сколько людей набросились на нее со злобой и ненавистью! При этом все они — «противники насилия».

Далее скандал приобрел новую окраску — на защиту оступившейся Регины встали деятели российского шоу-бизнеса и популярные блогеры.

Иван Ургант в своей программе на Первом канале, отметил, что травля и буллинг в интернете — это тоже форма насилия, и предложил тем, кто выступает против Регины Тодоренко, направить свою энергию в мирное русло и поддержать благотворительные организации.

«Бил Агату? Как?»

Неосмотрительное высказывание Регины Тодоренко отчасти спровоцировано историей актрисы Агаты Муцениеце.

Агата и ее супруг актер Павел Прилучный объявили о разводе в конце зимы, подчеркнув при этом мирное решение вопроса.

И в самом деле, пара спокойно разошлась, но пандемия внесла коррективы: бывшие супруги решили самоизолироваться вместе — в загородном доме. Тут-то мир и был разрушен! Начались скандалы, приведшие к тому, что, по словам Агаты, супруг поднял на нее руку.

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В начале апреля, Муцениеце опубликовала пост на страничке своей мамы. Актриса рассказала, о том, что ее муж опасен: «Пандемия дается плохо. Почему я пишу с аккаунта мамы? Потому что Паша забрал мой телефон и выбросил его на улицу. Он довел детей до слез, он поднимал на меня руку, он в неадеквате».

Сам Павел Прилучный с обвинением не согласен: «Бил Агату? Как? Ребят, если вы чего-то не знаете, то лучше не лезть в это. Прежде чем писать какие-то вещи, хорошо подумайте».

Агата же, выпустив пар и подняв волну, внезапно извинилась перед супругом. Опять-таки публично и теперь в стихах — на восстановленной Instagram-станице.

Мнения наблюдателей разделились: кто-то сочувствует женщине, кто-то мужчине, кто-то считает это публичной истерикой ради пиара.

«Я бил. Она пила»

Актер признался в любви к последней бывшей жене — Елизавете Шевырковой — и попросил прощения на камеру. Раскаяние выглядело так натурально, что ведущая программы Лера Кудрявцева , вхлипнув, сказала, что на месте Лизы она бы его простила.

Но вместо индульгенции артиста настигла следующая волна расплаты за «былые грехи» — на портале Change.org появилась петиция с требованием лишить Марата Башарова Государственной премии РФ и звания Заслуженного артиста Татарстана.

«Насилие несовместимо с почетными званиями и наградами, — говорится в петиции. — Мы уверены, Марат Башарова дискредитирует эти звания и награды, которые носят другие достойные люди».

Сам актер считает, что травить его — кому-то выгодно.

Между Собчак и Гордоном пробежала мышь

На этот раз, конфликт вспыхнул между Ксенией и Александром . В своем Телеграм-канале Ксения подвергла резкой критике соведущего по программе «Док-ток» на Первом канале.

«В коронавирусные времена мне особенно интересно наблюдать за тем, как у некоторых радикально менялось мнение о происходящем, — написала она в микроблоге Кровавая барыня. — Взять Александра Гордона.

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12 марта в эфире «Док-тока» он заявил, что ковид — это информационная война, приводил статистику по умершим от сезонного гриппа, ругал ВОЗ за то, что объявили пандемию — и, конечно, фирменно ухмылялся.

18 марта, когда у нас пошли разговоры о карантине критиковал опыт других стран: «Я жду момента, когда вся Европа выйдет и скажет — хватит нас дурить». А вот первого апреля, Гордон уже не шутил — уже гордился «врачами на передовой», уже радовался, что «люди сидят дома». Вот так вот».

Гордон оставил наезд без внимания. Есть мнение, что рейтинги передач, который ведет Ксения Собчак , ниже тех, которые ведет Гордон, и это раздражает светскую львицу. В таблице рейтингов программа «Док-ток» занимает 42-е место.

Жигунов не смог без «Заворотнюк»

Как предполагает КП, 57-летний Жигунов оставил свою 61-летнюю супругу Веру Новикову . Снова.

Главный гардемарин российского экрана был женат дважды. И оба раза на одной женщине — актрисе Вере Новиковой. Первый раз он покинул жену после 22 лет брака из-за Анастасии Заворотнюк

Экранная любовь к знойной брюнетке переросла в настоящее чувство. Их роман продлился два года, но в 2009 г. актер вернулся к Новиковой.

Второй раз семья разрушилась из-за «копии Заворотнюк». Именно так называют журналистку Викторию Ворожбит, с которой актер познакомился два года назад на Сахалине, где проводил фестиваль телесериалов «Утро Родины».

Внешнее сходство Ворожбит и Заворотнюк бросается в глаза. Лицо, глаза, волосы, комплекция… Актер не афиширует свою личную жизнь — влюбленные «запалились» выкладывая в Instagram карантинные фотографии, снятые в одном месте — подмосковном селе Абрамцево.

Главный свидетель нового романа — роскошный кот Самсон, он же Пыня, который фигурирует в постах пары.