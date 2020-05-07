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Анфиса Чехова похвасталась своими формами 

Womse 17 часов назад
Анфиса Чехова похвасталась своими формами
Фото: @achekhova
Известная телеведущая Анфиса Чехова опубликовала пост в инстаграме, где в вызывающем наряде показала формы своего тела. Фото, к сожалению, не совсем новое. Здесь Анфиса решила подчеркнуть свою былую стройность.
@achekhova
По её словам, тогда она проводила детокс для своего организма. Именно это и помогла ей так похудеть. Свою популярность телеведущая получила, когда вела программу на тнт «Секс с Анфисой Чеховой». Тогда многие зрителе отметили её пышные формы и считали её эталоном женской красоты.
Внешность Анфисы всегда была в центре внимания у публики. Кто-то советовал ей похудеть, кто-то наоборот говорил ничего не менять и оставить всё как есть. При небольшом росте Анфиса весила более 80 кг, но переломным моментом стал 2016, когда она резко похудела. Это не осталось без внимания, и подписчики стали интересоваться секретом быстрого похудения. На что актриса ответила:
«Диету мне прописал врач. Но подбирал он не для потери веса, а для моего здоровья».
По словам Анфисы, худоба её никогда не устраивала. Она некомфортно себя чувствовала и боялась выходить в свет. Сейчас телеведущая удерживает приятный для себя вес около 63-65 кг.
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Женский форум 5
Звёзды , Секреты красоты , Как похудеть , Как похудеть , Анфиса Чехова
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