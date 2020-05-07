Жигунов лишился части имущества

Актер Сергей Жигунов , у которого обнаружились многомиллионные долги, лишился своего имущества, которое находилось у него во Владимирской области. Дело в том, что несколько лет назад актер взял огромный кредит у банка на съемки фильма, но погасить его не сумел.

В итоге с молотка были реализованы дом, двухэтажный гараж, земельный участок и баня актера. Причем все было продано по минимальной цене. В итоге всего удалось выручить порядка девяти миллионов рублей.

Интересно, что даже после этого за «гардемарином» числятся долги. Между тем из имущества у него осталось только московская квартира и два автомобиля. Не исключено, что они они уйдут с молотка.