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Баню и коттедж Сергея Жигунова продали с аукциона за долги 

Teleprogramma.pro и ещё 10 12 часов назад
Жигунов лишился части имущества
Фото: Teleprogramma.pro
Актер Сергей Жигунов, у которого обнаружились многомиллионные долги, лишился своего имущества, которое находилось у него во Владимирской области. Дело в том, что несколько лет назад актер взял огромный кредит у банка на съемки фильма, но погасить его не сумел.
В итоге с молотка были реализованы дом, двухэтажный гараж, земельный участок и баня актера. Причем все было продано по минимальной цене. В итоге всего удалось выручить порядка девяти миллионов рублей.
Интересно, что даже после этого за «гардемарином» числятся долги. Между тем из имущества у него осталось только московская квартира и два автомобиля. Не исключено, что они они уйдут с молотка.
Отметим, что недавно прошла информация о том, что актер якобы собирается разводиться со своей супругой Верой Новиковой. Причина, возможно, в том, что он закрутил роман со своей помощницей Викторией Ворожбит, которая как две капли воды похода на бывшую возлюбленную актера Анастасия Заворотнюк. Ради нее в свое время Жигунов уходил из семьи, но потом вернулся и был прощен супругой, сообщает «СтарХит».
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