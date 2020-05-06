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Навка прокомментировала слухи о психическом расстройстве сына Плющенко 

Lenta.ru и ещё 11 6 мая 2020
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в Instagram прокомментировала слухи о психическом расстройстве сына олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра.
Навка заявила, что ей стыдно за непрофессионализм журналистов.
«Как же это надо мечтать о "гнилой" славе, чтобы порочить даже не родителей, а детей?! Неужели люди, которые называют себя "журналистами", совсем не имеют совести, чести и достоинства, публикуя всякую грязь и ложь?!»
— задалась вопросом она.
Олимпийская чемпионка добавила, что знает Сашу как целеустремленного, развитого и спортивного мальчика.
«Кем надо быть, чтобы лить грязь в чистый детский мир?! Как хватает совести на такое?!»
— подытожила она.
3 мая журнал Star Hit разместил материал, в котором говорилось о психическом расстройстве Плющенко-младшего. Отец мальчика назвал информацию клеветой и пообещал наказать виновных.
Александр Плющенко занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу. Он зарабатывает 12 миллионов рублей в год.
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Звёзды , Видео , Татьяна Навка , Александр Плющенко , Евгений Плющенко
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