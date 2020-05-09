Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Невероятно сексуальна»: 41-летняя Таня Терешина показала свои прелести в кожаном БДСМ-костюме 

Teleprogramma.pro 1 час назад
41-летняя Терешина показалась в кожаном БДСМ-костюме
Фото: Teleprogramma.pro
Бывшая солистка Hi-Fi Татьяна Терешина решила поднять боевой дух своей аудитории и предстала перед подписчиками в кожаном БДСМ-костюме. Напомним, 41-летняя исполнительница вот уже три года замужем за предпринимателем Олегом Курбатовым и воспитывает двоих детей — дочь от первого брака Арис и сына Арсения-Остапа. Семейное положение, впрочем, Таню не смущает и она на регулярной основе балует поклонников очень откровенными снимками.
Так, в этот раз Терешина решила поднять свои архивы и поделилась снимком, ради которого примерила на себя кожаный прозрачный костюм. Довершают дерзкий образ короткие розовые локоны, отдаленно напоминающие прическу Мерилин Монро.
@tanya_tereshina
«Я дала себе слово, что больше не буду фотографироваться ню для журналов и вообще постить гипер-секси фотки нынешней себя. Все. Баста! Ну, когда-то это нужно было сделать, и уж лучше задолго до того, когда это станет казаться странностью. У меня в памяти телефона и не только в телефоне их слишком много. Еще буду какое-то время радовать мужское население «Инстаграма» своим секси-архивом»,
— пообещала она.
Прелестные формы Терешиной без внимания не остались.
«Невероятно сексуальна», «А вам точно 41?», «Вы и женщинам очень нравитесь», «Вот это пожар», «Мы протестуем против вашего решения», — категорично заявили люди.
Видео дня. Почему давно не видно певицу Линду
Teleprogramma.pro: последние новости
«Я военная дохлятина»: Эдита Пьеха поделилась воспоминаниями о войне «Я военная дохлятина»: Эдита Пьеха поделилась воспоминаниями о войне Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото особенной дочери Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото особенной дочери Собчак показала, как выглядит истинно красивая женщина Собчак показала, как выглядит истинно красивая женщина
Женский форум 4
Звёзды , БДСМ , Олег Курбатов , Мерилин Монро , Татьяна Терешина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я оставила детей с мужем и переехала за границу»
«Я оставила детей с мужем и переехала за границу»
Не пропустите свой астропрогноз на 11 — 17 мая
Не пропустите свой астропрогноз на 11 — 17 мая
Что известно про «золотой дворец» Малышевой в США
Что известно про «золотой дворец» Малышевой в США
«Могла бы микро-дозы мышьяка в пищу подмешивать»
«Могла бы микро-дозы мышьяка в пищу подмешивать»
Видео
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
01:13
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
Любовь
В Москве предлагают стричься в такси
00:43
В Москве предлагают стричься в такси
Красота
Как заставить мышцы удерживать овал лица
04:52
Как заставить мышцы удерживать овал лица
Красота
Как можно купить неправильную соль
02:27
Как можно купить неправильную соль
Еда
Что делать с шевелюрой на самоизоляции
01:42
Что делать с шевелюрой на самоизоляции
Карантин Красота
Как отчистить сковороду от застарелого нагара
03:14
Как отчистить сковороду от застарелого нагара
Дом и сад
Сколько можно хранить гречку дома
02:28
Сколько можно хранить гречку дома
Еда
Кто из звезд скрывает свои настоящие фамилии
00:20
Кто из звезд скрывает свои настоящие фамилии
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение