41-летняя Терешина показалась в кожаном БДСМ-костюме

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Бывшая солистка Hi-Fi Татьяна Терешина решила поднять боевой дух своей аудитории и предстала перед подписчиками в кожаном БДСМ-костюме. Напомним, 41-летняя исполнительница вот уже три года замужем за предпринимателем Олегом Курбатовым и воспитывает двоих детей — дочь от первого брака Арис и сына Арсения-Остапа. Семейное положение, впрочем, Таню не смущает и она на регулярной основе балует поклонников очень откровенными снимками.

Так, в этот раз Терешина решила поднять свои архивы и поделилась снимком, ради которого примерила на себя кожаный прозрачный костюм. Довершают дерзкий образ короткие розовые локоны, отдаленно напоминающие прическу Мерилин Монро

@tanya_tereshina

«Я дала себе слово, что больше не буду фотографироваться ню для журналов и вообще постить гипер-секси фотки нынешней себя. Все. Баста! Ну, когда-то это нужно было сделать, и уж лучше задолго до того, когда это станет казаться странностью. У меня в памяти телефона и не только в телефоне их слишком много. Еще буду какое-то время радовать мужское население «Инстаграма» своим секси-архивом»,

— пообещала она.

Прелестные формы Терешиной без внимания не остались.

«Невероятно сексуальна», «А вам точно 41?», «Вы и женщинам очень нравитесь», «Вот это пожар», «Мы протестуем против вашего решения», — категорично заявили люди.