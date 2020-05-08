Почему звезды носят красную нить на левом запястье

Возникал ли у вас когда-нибудь вопрос — зачем некоторые люди носят загадочную нить красного цвета? Ведь это распространено и у знаменитых людей в том числе. Как оказалось, это имеет своё объяснение.

Нить красного цвета принято считать весьма мощным оберегом. И его происхождение имеет весьма интересную историю.

Когда-то в Израиле нить красного цвета начала считаться особенной, наделенной особой силой. Считается, будто силу красной нити даёт прародительница всего живого на нашей планете — Рахиль. Нить обматывается вокруг гробницы Рахиль, освещается и обретает особые свойства.

SM News

Именно эти свойства помогают нити защищать своих обладателей от зависти, неудач и всяческих бед. Поэтому нить красного цвета очень популярна среди знаменитых и публичных людей. Львиная доля обитателей Голливуда носят такую нить на запястье, не боясь испортить даже самый дорогой образ.

Так как левая рука считается рукой принимающей энергию, то талисман-оберег принято носить именно на запястье левой руки. Принято считать, что это позволяет притягивать положительную энергию и не пропускать негативную, укрепляя при этом общую энергетику человека. На правой руке такой оберег носить не рекомендуют. Ведь по поверьям правую руку считают отдающей.

Кроме того, есть ещё некоторые правила, связанные с красной нитью. Во-первых, нить должна быть непременно приобретена за деньги. Во-вторых, самостоятельно надевать её на своё запястье запрещено. Повязать нить на ваше запястье должен человек, который близок вам душевно. Это может быть родственник, любимый человек, друг, к которому вы испытываете полное доверие.

Таким образом получается, что если верить в благословенную красную нить, она может стать преградой, которая защитит вас от негативной энергии и всяческих бед.