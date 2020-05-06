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«За что со мной так?»: Башарова возмутило поведение экс-супруги, которую он обеспечивает 

Мира Маркина 6 мая 2020
Марата Башарова возмутило поведение бывшей жены Елизаветы Шевырковой, которая оскорбила его и попыталась ударить.
На днях актер выложил в Сеть видео ссоры с бывшей женой. На нем Шевыркова приезжает к Башарову, чтобы забрать гостившего у него сына Марселя. Увидев бывшего мужа, Елизавета решила, что он пьяный, и начала обвинять его в том, что он своей пагубной привычкой уже испортил психику одному ребенку, — девушка намекнула на дочь актера Амели. Шевыркова заявила, что не намерена терпеть пьянство Башарова и в следующий раз приедет к нему с полицией. Тем временем сам актер спокойно наблюдал за происходящим.
Как сообщил Башаров "Комсомольской правде", он опубликовал ролик, чтобы показать, как Шевыркова оскорбляет его:
"За что со мной так поступать?",
— изумился актер.
По словам артиста, он полностью содержит бывшую жену и ребенка: Башаров подарил ей три квартиры, сделал дорогой ремонт, оплачивает коммунальные услуги. Вдобавок к этому ежемесячно актер выплачивает алименты в размере 140 тысяч рублей, и это далеко не все:
«Оплачиваю домработницу, даже ее машину мою и обслуживаю — она же девушка. Привожу ей дорогие подарки с гастролей… И за что ко мне такое отношение?».
Сама Елизавета в беседе с "Комсомольской правдой" призналась, что не может подобрать слов, чтобы рассказать об инциденте:
«Пока не готова комментировать, перевариваю все произошедшее».
Брат Шевырковой Федор подтвердил, что Елизавета все еще приходит в себя и думает о том, как оградить ребенка от негатива.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что избивавшего жен Башарова могут лишить звания заслуженного артиста.
Женский форум 5
Звёзды , Видео , Марат Башаров , Комсомольская правда
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