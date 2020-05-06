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«Должны поступить как с Тодоренко»: Арбатова выступила против Башарова 

Teleprogramma.pro и ещё 2 6 мая 2020
«Должны поступить как с Тодоренко»
Фото: Teleprogramma.pro
Известная писательница Мария Арбатова прокомментировала скандал вокруг фигуры Марата Башарова. Напомним, заслуженный артист в программе «Секрет на миллион» (НТВ) без стеснений признался, что прикладывал руку к женщинам. Но, дескать, это было не сильно и в какой-то степени заслуженно.
«Это было омерзительное зрелище, которое, по сути, является пропагандой бытового насилия»,
— высказалась КП Арбатова.
Писательница не скрыла, что даже подписала петицию о лишении актера государственной премии. Она удивлена, что ни одна из избитых актером жен так и не добилась правды в суде. И крайне удивлена тем, что Архарова (первая жена Марата) простила его. По ее мнению, если человека не наказать, то он будет повторять свой проступок вновь и вновь.
«Я за то, чтобы с Башаровым поступили так же, как с телеведущей Региной Тодоренко, которая в результате высказывания — оправдания насилия над женщинами — лишилась статуса «Женщина года» и почти всех рекламных контрактов»,
— заявила Мария Арбатова.
Она уверена, что оправдывать алкоголем поведение Башарова ни в коем случае нельзя и заявила, что актера просто необходимо наказать.
Напомним, ранее мы писали о первом высказывании экс-жены Башарова после публикации им скандального ролика. На нем девушка обвиняет бывшего мужа в том, что он выпил, находясь с ребенком вдвоем, и накидывается на него с кулаками. Артист тоже прокомментировал происходящее, он считает, что не заслужил такого отношения к себе, поскольку обеспечивает Лизу полностью, выделяя на содержание сына баснословные деньги.
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Женский форум
Звёзды , Мария Арбатова , Регина Тодоренко , Марат Башаров , НТВ
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