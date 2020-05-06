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Рудковская показала доказательство отсутствия психического расстройства у сына 

Lenta.ru 6 мая 2020
Продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская отреагировала на слухи о психическом расстройстве у их сына Александра. Пост доступен в ее Telegram-канале.
В доказательство отсутствия болезни у ребенка она показала видео, на котором Александр выполняет упражнение на тренажере, используемом в фигурном катании для практики вращений.
«Заторможенный ребенок по определению не может иметь такой вестибулярный аппарат! Может быть не только спортсменом, но и космонавтом»,
— написала Рудковская.
Кроме того, она призвала донести эту мысль до «экспертов-идиотов», как она назвала авторов публикации о заболевании мальчика.
3 мая журнал Star Hit разместил материал, в котором говорилось о психическом расстройстве Плющенко-младшего. Отец мальчика назвал информацию клеветой и пообещал наказать виновных. Семью бывшего фигуриста поддержали олимпийская чемпионка Татьяна Навка и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Александр Плющенко занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу. Он зарабатывает 12 миллионов рублей в год.
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Звёзды , Видео , Яна Рудковская , Татьяна Навка , Александр Плющенко , Дмитрий Губерниев , Евгений Плющенко
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