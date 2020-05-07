Рудковская извинилась перед девочкой за оскорбление

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Продюсер заявила, что ее сын совершенно здоров и пригрозила судом в России и в Страстбурге. Супругу Евгения Плющенко в этом негодовании поддержали многочисленные звезды. А вот юрист и журналист Катя Гордон решила напомнить Рудковской, что она тоже не всегда следила за своим языком.

На телевизионном шоу «Топ Мини Моделс» телеканала World Fashion Рудковская назвала юную модель Зою Кукушкину «умственно отсталой». Девочку, к слову, ее родители, взяли из детского дома.

Гордон заявила, что будет отстаивать интересы малышки в суде и предложила Яне извиниться перед ней. Рудковская не заставила себя долго ждать.

«События последних дней подтверждают, что словом можно ударить и поддержать, обидеть и утешить. Когда-то чужие слова ранили меня, когда-то мои слова могли ранить другого человека, и мне искренне жаль», — написала жена Плющенко в личном блоге.

Рудковская выразила готовность во всем поддерживать девочку и предложила ей сотрудничество.