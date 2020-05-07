Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Мне жаль»: Рудковская извинилась перед девочкой за «умственно отсталую» 

Teleprogramma.pro и ещё 10 20 часов назад
Рудковская извинилась перед девочкой за оскорбление
Фото: Teleprogramma.pro
Яна Рудковская недавно объявила войну желтой прессе, которая пишет о ее сыне Саше Плющенко неприятные вещи. Поводом послужила публикация в издании Натальи Шкулевой, супруги Андрея Малахова, в которой мальчику заочно вдруг приписали диагноз, усомнившись в его психическом здоровье.
Продюсер заявила, что ее сын совершенно здоров и пригрозила судом в России и в Страстбурге. Супругу Евгения Плющенко в этом негодовании поддержали многочисленные звезды. А вот юрист и журналист Катя Гордон решила напомнить Рудковской, что она тоже не всегда следила за своим языком.
На телевизионном шоу «Топ Мини Моделс» телеканала World Fashion Рудковская назвала юную модель Зою Кукушкину «умственно отсталой». Девочку, к слову, ее родители, взяли из детского дома.
Гордон заявила, что будет отстаивать интересы малышки в суде и предложила Яне извиниться перед ней. Рудковская не заставила себя долго ждать.
«События последних дней подтверждают, что словом можно ударить и поддержать, обидеть и утешить. Когда-то чужие слова ранили меня, когда-то мои слова могли ранить другого человека, и мне искренне жаль», — написала жена Плющенко в личном блоге.
Рудковская выразила готовность во всем поддерживать девочку и предложила ей сотрудничество.
Видео дня. Как собрать себя на карантине
Teleprogramma.pro: последние новости
Баню и коттедж Сергея Жигунова продали с аукциона за долги Баню и коттедж Сергея Жигунова продали с аукциона за долги Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото особенной дочери Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото особенной дочери «Я свои деньги отрабатываю»: Дана Борисова рассказала, сколько зарабатывает на хайпе «Я свои деньги отрабатываю»: Дана Борисова рассказала, сколько зарабатывает на хайпе
Женский форум
Звёзды , Дети , Наталья Шкулева , Катя Гордон , Яна Рудковская , Андрей Малахов , Евгений Плющенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские звезды лишатся заграничной недвижимости
Российские звезды лишатся заграничной недвижимости
Откуда берутся белые пятнышки на ногтях
Откуда берутся белые пятнышки на ногтях
Седокова разделась во время прогулки
Седокова разделась во время прогулки
Собчак высмеяла российских звезд на карантине
Собчак высмеяла российских звезд на карантине
Видео
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
01:13
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
Любовь
Почему давно не видно певицу Линду, кумира 90-х
13:01
Почему давно не видно певицу Линду, кумира 90-х
Звёзды
Как вернуть старым кроссовкам первозданный цвет
03:14
Как вернуть старым кроссовкам первозданный цвет
Дом и сад
Как стул поможет похудеть на карантине
03:15
Как стул поможет похудеть на карантине
Карантин Здоровье
Что есть на завтрак, чтобы не стареть
06:10
Что есть на завтрак, чтобы не стареть
Еда Здоровье
Модель Федорова переквалифицировалась в певицы
00:48
Модель Федорова переквалифицировалась в певицы
Звёзды
Эксперт рассказала об опасности чипсов
00:20
Эксперт рассказала об опасности чипсов
Еда Здоровье
Почему нас тянет к разным продуктам
06:13
Почему нас тянет к разным продуктам
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение