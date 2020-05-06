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Онкобольной Беляев напугал фанатов новостями 

Елена Красовская 6 мая 2020
Смотрите видео и узнайте, что происходит сейчас в жизни телеведущего Александра Беляева. Александр уже не первый год борется с онкологическим заболеванием и не скрывает диагноз. В начале этого года Беляев сообщил об улучшении состояния, но в марте ему снова стало хуже. Позднее ведущий рассказал, что ухудшение состояния здоровья не было связано с раком. Ролик расскажет, почему поклонники Беляева начали волноваться за него.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Башарова возмутило поведение экс-супруги, которую он обеспечивает.
Звёзды , Видео , Здоровье , Александр Беляев
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