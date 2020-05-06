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«У меня был момент легкой жалости к себе»: Варнава призналась, что рассталась с женихом после шести лет романа 

WMJ.ru и ещё 18 6 мая 2020
Варнава призналась, что рассталась с женихом
Фото: Instagram
35-летняя актриса сообщила, что уже год у нее нет никаких отношений.
Екатерина Варнава — о любимом мужчине: «Мы видимся настолько редко, что это уже даже неприлично»
35-летняя Екатерина Варнава и 33-летний Константин Мякиньков расстались спустя шесть лет романа. Об этом звезда шоу Comedy Woman сообщила в «Осторожно, Собчак!». Актриса призналась Ксении Собчак, что они с экс-возлюбленным приняли решение разойтись. По словам Варнавы, в один момент она поняла, что эти отношения не развиваются и решилась поставить точку в романе. При этом расставание пара скрывала больше года.
Мы разошлись. Мы остались в хороших отношениях. Настал такой период, когда мне и ему надо отдельно двигаться дальше. Это не момент измены, это не то, что мы встретили других людей. Просто в какой-то момент отношения любовные, страстные переквалифицировались в сестринские и родственные,
— поделилась Екатерина.
Я понимаю, что когда ты шесть лет живешь с человеком, выходишь из отношений, тебе 35 лет, найти кого-то в моей ситуации — вообще ж***. У меня был момент легкой жалости к себе.
По словам актрисы, в какой-то момент они с Константином хотели завести детей, но врачи сказали ей, что из-за некоторых проблем со здоровьем, ей придется взять перерыв в карьере, чтобы забеременеть и выносить ребенка. В итоге от этой идеи пара отказалась. Сейчас Екатерина год уже одна. По ее словам, все время у нее занимает работа.
«У меня было много работы. Самоизоляция и сидение дома заставляют задумать, насколько я несчастная женщина», — заключила Варнава. При этом в завершении этой темы Екатерина намекнула, что сейчас у нее есть некий поклонник из мира кинематографа. Но других подробностей пока не последовало.
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Звёзды , Екатерина Варнава , Ксения Собчак , Константин Мякиньков
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