Кудрявцева взбудоражила фанатов фото без макияжа

Лера Кудрявцева в очередной раз заставила заговорить о себе пользователей, опубликовав снимок без макияжа. Телеведущая снялась рядом с супругом, который моложе её на 16 лет.

На фото Кудрявцева выглядит явно моложе мужа, хотя одета в обычные спортивные штаны, футболку и шапочку. Поклонники были шокированы таким простым видом телезвезды. Многие сразу отметили, что известная телеведущая похожа на подростка.

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«Кто этот пожилой мужчина рядом с девчонкой?», «Когда жена выглядит лет на десять моложе мужа», «Лера, вам так классно без макияжа», рассыпались в комплиментах поклонники.