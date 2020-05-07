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Кудрявцева взбудоражила поклонников фото без макияжа 

News.ru и ещё 4 12 часов назад
Кудрявцева взбудоражила фанатов фото без макияжа
Фото: News.ru
Лера Кудрявцева в очередной раз заставила заговорить о себе пользователей, опубликовав снимок без макияжа. Телеведущая снялась рядом с супругом, который моложе её на 16 лет.
На фото Кудрявцева выглядит явно моложе мужа, хотя одета в обычные спортивные штаны, футболку и шапочку. Поклонники были шокированы таким простым видом телезвезды. Многие сразу отметили, что известная телеведущая похожа на подростка.
@leratv
«Кто этот пожилой мужчина рядом с девчонкой?», «Когда жена выглядит лет на десять моложе мужа», «Лера, вам так классно без макияжа», рассыпались в комплиментах поклонники.
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Звёзды , Лера Кудрявцева
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