Рудковская доказала отсутствие болезни у сына 

Яна Рудковская отреагировала на слухи о психическом расстройстве ее сына Александра от двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Чтобы доказать отсутствие болезни у 7-летнего ребенка, продюсер опубликовала в своем telegram-канале видео. На кадрах видно, как Саша выполняет упражнение на тренажере, который используется в фигурном катании для практики вращений:
«Заторможенный ребенок по определению не может иметь такой вестибулярный аппарат! Может быть не только спортсменом, но и космонавтом».
В завершение поста Рудковская призвала донести эту мысль до "экспертов-идиотов", которые распространили информацию о психическом расстройстве ее сына
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Рудковская резко отреагировала на слухи о диагнозе сына.