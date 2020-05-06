Рудковская доказала отсутствие болезни у сына 

Чтобы доказать отсутствие болезни у 7-летнего ребенка, продюсер опубликовала в своем telegram-канале видео. На кадрах видно, как Саша выполняет упражнение на тренажере, который используется в фигурном катании для практики вращений:

«Заторможенный ребенок по определению не может иметь такой вестибулярный аппарат! Может быть не только спортсменом, но и космонавтом».

В завершение поста Рудковская призвала донести эту мысль до "экспертов-идиотов", которые распространили информацию о психическом расстройстве ее сына