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44-летняя звезда «Клона» показала правдивое селфи с морщинками и собрала комплименты фанатов 

Passion.ru 6 мая 2020
Звезда «Клона» показала правдивое селфи
Фото: @giovannaantonelli
Джованна Антонелли не стесняется показывать себя такой, какая она есть от природы, и не торопится в кабинет пластических хирургов.
Звезда сериала «Клон» — 44-летняя Джованна Антонелли поделилась в социальной сети правдивым селфи. Она показала свое лицо без косметики и с явными морщинками.
«Вечная Жади», «Самый красивый цветок в саду», «Время над Жади не властно», «Столько ностальгии», «Какая же красивая», — собрала Джованна комплименты в комментариях. \
@giovannaantonelli
Антонелли сыграла почти в 50 фильмах, но мировую известность ей принесла роль восточной красавицы Жади в сериале «Клон», вышедший на экраны в 2001 году. На съемках Джованна познакомилась с отцом своего сына — актером Мурилу Бенисиу. Но их отношения не были долгими. Сейчас Джованна счастлива в браке с режиссером Леонардо Ногейрой, с которым растит дочек-близняшек.
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Звёзды , Джованна Антонелли
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