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«Красивая девушка из Гогена бы получилась»: фанаты высмеяли Солнцева 

Мира Маркина 6 мая 2020
«Красивая девушка из Гогена бы получилась»
Фото: @solntcev
Шоумен Гоген Солнцев опубликовал провокационное фото, после чего его высмеяли подписчики.
На фотографии Солнцев предстал в новом образе: с длинными светлыми волосами, в черном топе, обнажающим грудь, и с крупной подвеской на шее. Гоген сопроводил снимок загадочной подписью (пунктуация и орфография автора сохранены — прим.ред.):
«Большая ошибка многих людей заключается в том, что они пытаются обманывать того, кто им беспросветно верит и доверяет, но постоянно бьются об стенку, доказывая правдивость своих слов и поступков, тем, кто им не верит и не ставит их личность в ломаный грош. Не тратьте свое бесценное время и эмоции на вторую категорию людей из Вашего окружения!».
@solntcev
Посыл Солнцева подписчики не поняли, но фотография их повеселила:
«Красивая девушка из Гогена бы получилась»
«Приворожит и отворожит Гогена Московская»
«Мне его аж жалко. Какой-то придурковатый»
«Петух из киберпанка».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Собчак высмеяла российских звезд на карантине.
Видео дня. Как собрать себя на карантине
Женский форум 4
Звёзды , Красивые девушки , Гоген Солнцев
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