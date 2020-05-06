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Собчак посоветовала Варнаве найти говорящего «заткнись» сильного мужчину 

Lenta.ru и ещё 1 6 мая 2020
«Заткнись, будешь вот так и так»
Фото: Ксения Собчак / YouTube
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассказала в интервью телеведущей Ксении Собчак о том, что считает себя не созданной для брака. Собчак посоветовала ей найти «сильного мужчину». Запись их беседы опубликована на YouTube-канале ведущей.
По словам Варнавы, ей дважды предлагали выйти замуж, однако оба раза она отказалась. Первым потенциальным женихом был «какой-то хрен», а вторым — актер и ведущий Дмитрий Хрусталев. Собчак в ответ на это сказала, что Варнава выбирает мужчин, с которыми у нее нет совместимости.
«Дело не только в ногах. Тебя надо драть и *** (грубо овладевать — прим. «Ленты.ру»)», — сказала ведущая.
«Чтобы, понимаешь, он пришел, тебе сказал: "Заткнись, будешь вот так, так и так. И вопросы сейчас все решим. Сиди помалкивай"», — добавила Собчак.
Варнава отметила, что найти такого мужчину сложно, особенно во время карантина, а также усомнилась в том, что будет трепетать от подобного поведения партнера. В высказывании Собчак она увидела и негативную сторону и в шутку сказала:
«Сейчас научишь людей. Кто-то придет, даст по башке, и на этом все закончится».
Варнава добавила, что она бы хотела видеть рядом сильного мужчину, однако «сильные мужики» не смотрят на нее.
Ранее комик Александр Гудков рассказал в интервью Собчак о том, что планирует свадьбу. Позже СМИ сообщили, что комик и его возлюбленная сыграли свадьбу прошлым летом.
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