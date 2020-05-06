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За что Розенбаум посадил свою поклонницу в тюрьму 

Анастасия Иванова 6 мая 2020
За что Розенбаум посадил свою поклонницу в тюрьму
Фото: globallookpress.com
В январе 2017 года Никулинский суд Москвы приговорил поклонницу музыканта Наталью Вострикову к трем годам лишения свободы. Летом следующего года Наталья вышла на свободу условно-досрочно. «Рамблер» расскажет, какие действия поклонницы привели к тюремному заключению.
С 1993 года Наталья служила в морском флоте в должности инженера связи. Через некоторое время она стала вести педагогическо-воспитательную работу среди военнослужащих, а также организовывать мероприятия. Вострикова всегда любила творчество Розенбаума, и она решила пригласить музыканта выступить с концертом в их воинскую часть. Александр сразу же согласился спеть перед моряками. Позже Наталья организовала еще один концерт в другой воинской части, а затем еще один. Так Вострикова и Розенбаум стали сотрудничать и между ними завязалась дружба.
В 2005 году у Востриковой начались серьезные проблемы со здоровьем, а у музыканта умер родной брат. В поддержке и переживаниях они сблизились. Вот, что об этом говорила сама Наталья:
«Возникли чувства, хотя я держалась на расстоянии и с уважением относилась к его жене и родителям. Для меня он был эталоном».
Вострикова признается, что за годы их общения случалось многое. Они любили обмениваться не только сообщениями интимного характера, но и фотографиями. Вскоре музыканта и Вострикову поссорили. Продюсер артиста обвиняла женщину в том, что та вторгается в его жизнь. И якобы Розенбауму поступают от нее угрозы. Потом все наладилось, но через некоторое время народный артист обвинил поклонницу в навязчивости, желании нажиться на его имени и вымогательстве. Некоторые считают, что на мнение музыканта могли повлиять коллеги или жена.
В суде против Натальи дали показания ее бывшие подруги и администратор певца. В итоге, женщина получила реальный срок.
В 2018 году Вострикова вышла на свободу условно-досрочно. За годы пребывания в тюрьме она похудела на 20 килограммов. Несмотря на поступок Розенбаума, Наталья до сих пор с трепетом вспоминает, как влюбилась в народного артиста.
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