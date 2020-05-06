«Секс в большом городе»: личная жизнь актрис

Подруги из сериала «Секс в большом городе» откровенно обсуждали своих мужчин на телеэкранах, а в финальных сериях каждая обрела женское счастье. В нашей статье вы узнаете, как сложилась личная жизнь актеров сериала в реальной жизни: кто остался одинок, а кто более 10 лет находится в счастливом браке.

Ким Кэтролл

Роскошная блондинка, карьеристка и надёжная подруга по сериалу, Саманта Джонс в реальной жизни не встретила мужчину своей мечты. Сейчас актрисе 63 года. Ким Кэтролл была трижды замужем, но все браки распались. Актриса разочаровалась в мужчинах, поэтому предпочла встречать старость в гордом одиночестве.

Детей у актрисы нет, о чем она сильно сожалеет. В начале нулевых девушка сделала акцент на актерской карьере, потеряв лучшие года для деторождения.

Сара Джессика Паркер

Личная жизнь актрисы сложилась более чем удачно. С Мэтью Бродериком актриса в браке более 20 лет, у пары есть 17-летний сын и девочки-близняшки.

Актрису можно смело назвать женщиной-загадкой, многие факты из ее биографии раскрываются спустя десятилетия. Не многие фанаты знают, что в 80-х годах у девушки был бурный роман с актером Робертом Дауни . Взбалмошный актер признавался, что любил девушку, которая помогала ему не погрязнуть в мире вечеринок и запрещенных веществ.

В миловидную актрису был влюблен Джон Кеннеди-младший, который осыпал девушку роскошными подарками и цветами. Отношения были закончены под влиянием матери Джона Кеннеди-младшего, которая была против его отношений со звездой.

Синтия Никсон

Независимый и уверенный адвокат из сериала «Секса в большом городе» в финальных сериях стала ответственной и ранимой матерью. Реальная жизнь актрисы кардинально отличается от образа Миранды.

В период съемок сериала «Секс в большом городе» девушка состояла в отношениях с профессором Дэнни Мозесом.

Спустя 15 лет совместной жизни девушка сменила ориентацию, стала встречаться с активисткой Кристин Маринони. В отношения с женщиной она не только родила ребенка, но и пережила серьезное заболевание, с которым боролась на протяжении нескольких лет.

Кристин Дэвис

Скромная Шарлотта Йорк на протяжении всех сезон «Секса в большом городе» мечтала построить семью. Актриса Кристин Дэвис не разделяла жизненных целей своей героини.

Кристин Дэвис ни разу не была замужем, но в 2011 году женщина удочерила ребенка, в 2018 году усыновила мальчика.

Как и Ким Кэтролл сожалеет об упущенных годах, когда была возможность самостоятельно родить ребенка.

Счастье актриса нашла не только в детях, но и животных. Ежемесячно девушка отправляет деньги в благотворительные организации, а в своем профиле Instagram публикует фотографии с различными животными.