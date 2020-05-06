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Водонаева заявила о домогательствах на телевидении 

Анастасия Иванова 6 мая 2020
Телеведущая Алена Водонаева рассказала о том, как ее домогались. Видео с признанием она опубликовала на своем YouTube-канале.
Как заявила Водонаева, это произошло в 2007 году, когда она пробовала стать ведущей на одном из популярных телеканалов. Она прошла все этапы кастинга. Был снят пилотный эпизод, и ей оставалось поговорить с "главным человеком".
"В кабинете последней инстанции мне прямо заявили, что ждут от меня не только фееричные эфиры и острые вопросы, но и близкий личный контакт", — рассказала Алена Водонаева.
По словам звезды, это был единственный подобный случай в ее жизни. Алена Водонаева назвала имя человека, который ее домогался. Им оказался вице-президент Академии Российского телевидения Александр Митрошенков.
Водонаева отметила, что решила рассказать об этом спустя время, потому что в подобную ситуацию могут попасть и другие женщины.
«Я думаю, что уже пришло время женщинам в нашей стране перестать бояться говорить, когда ваши профессиональные качества ставят на второе место».
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Темникова рассказала о домогательствах.
Женский форум
Звёзды , Александр Митрошенков , Алена Водонаева
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