Телеведущая Алена Водонаева рассказала о том, как ее домогались. Видео с признанием она опубликовала на своем YouTube-канале.

Как заявила Водонаева, это произошло в 2007 году, когда она пробовала стать ведущей на одном из популярных телеканалов. Она прошла все этапы кастинга. Был снят пилотный эпизод, и ей оставалось поговорить с "главным человеком".

"В кабинете последней инстанции мне прямо заявили, что ждут от меня не только фееричные эфиры и острые вопросы, но и близкий личный контакт", — рассказала Алена Водонаева.

По словам звезды, это был единственный подобный случай в ее жизни. Алена Водонаева назвала имя человека, который ее домогался. Им оказался вице-президент Академии Российского телевидения Александр Митрошенков

Водонаева отметила, что решила рассказать об этом спустя время, потому что в подобную ситуацию могут попасть и другие женщины.