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Кому «Холостяк» помог выгодно выйти замуж 

Анастасия Иванова 6 мая 2020
Кому «Холостяк» помог выгодно выйти замуж
Фото: @klyukina_d
Многие участницы «Холостяка» используют это шоу в качестве трамплина в карьере и личной жизни. «Рамблер» расскажет о девушках проекта, которым удалось выйти замуж за состоятельных мужчин.

Дарья Клюкина

Дарья Клюкина участвовала в двух сезонах проекта. Однако с холостяками девушке так и не удалось построить личную жизнь. После проекта Клюкина все же нашла свою любовь. В январе 2019 года на праздновании своего дня рождения Дарья объявила гостям о том, что выходит замуж за топ-менеджера «Газпром-Медиа» Владимира Чопова. Регистрация брака состоялась 19 сентября 2019 года в Москве. А торжественная церемония была проведена 4 октября в Италии.

Галина Ржаксенская

@senoritagalo
Девушка также нашла свою любовь только после завершения съемок проекта. Избранником Галины стал бизнесмен Евгений Громов. Предложение руки и сердца молодой человек сделал на борту самолета, на котором влюбленные летели отдыхать в Дубай. В 2016 году состоялась свадьба.

Дарья Канануха

@kananukha
Дарья Канануха принимала участие в проекте вместе с Галиной Ржаксенской. В своем родном городе девушка стала очень популярной. Одним из ее поклонников стал успешный и состоятельный юрист Михаил Желаев. В 2017 году молодые люди расписались. Торжество состоялось в казанском ресторане Voda, который находится на берегу Волги.
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Звёзды , Дарья Канануха , Галина Ржаксенская , Дарья Клюкина , Михаил Желаев , Газпром-медиа
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