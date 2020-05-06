Кому «Холостяк» помог выгодно выйти замуж 

Многие участницы «Холостяка» используют это шоу в качестве трамплина в карьере и личной жизни. «Рамблер» расскажет о девушках проекта, которым удалось выйти замуж за состоятельных мужчин.

Дарья Клюкина

Дарья Клюкина участвовала в двух сезонах проекта. Однако с холостяками девушке так и не удалось построить личную жизнь. После проекта Клюкина все же нашла свою любовь. В январе 2019 года на праздновании своего дня рождения Дарья объявила гостям о том, что выходит замуж за топ-менеджера «Газпром-Медиа» Владимира Чопова. Регистрация брака состоялась 19 сентября 2019 года в Москве. А торжественная церемония была проведена 4 октября в Италии.

Галина Ржаксенская

@senoritagalo

Девушка также нашла свою любовь только после завершения съемок проекта. Избранником Галины стал бизнесмен Евгений Громов. Предложение руки и сердца молодой человек сделал на борту самолета, на котором влюбленные летели отдыхать в Дубай. В 2016 году состоялась свадьба.

Дарья Канануха

@kananukha