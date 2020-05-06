Телеведущая Ксения Собчак посоветовала звезде Comedy Woman Екатерине Варнаве найти "сильного мужчину". Видео их разговора опубликовано на YouTube-канале Собчак.

Екатерина Варнава призналась, что она не создана для брака. Ей дважды предлагали выйти замуж, однако она отказалась. Одним из претендентов был ведущий Дмитрий Хрусталев

По мнению Ксении Собчак, Варнава выбирает не тех мужчин. Ей нужен кто-то посильнее.

«Чтобы, понимаешь, он пришел, тебе сказал: "Заткнись, будешь вот так, так и так. И вопросы сейчас все решим. Сиди, помалкивай"», — сказала Собчак.

Екатерина Варнава рассказала, что найти такого мужчину сложно во время самоизоляции. Кроме того, они не смотрят на нее. Еще, по cловам звезды, она не уверена, что ей бы понравилось такое поведение партнера.