Звезды vs COVID: как селебрити ответили коронавирусу

Не только мировые знаменитости жертвуют деньги на борьбу с коронавирусом, наши звезды тоже занялись благотворительностью. Пусть суммы жертвований за границей и у нас несравнимы, все равно хорошо.

Бузова запустила челлендж добра

Ольга Бузова на карантине мается от скуки: купается в джакузи, полной быстрорастворимой лапши, отрезает волосы, сжигает дорогущие платья. Но все же на фоне этой вакханалии в голову королеве хайпа иногда приходят здравые мысли. Вместе с женой футболиста Марией Погребняк Ольга запустила челлендж в помощь проекту «Добродомик».

Если кто не в курсе, фонд «Добродомик» помогает пенсионерам. В Москве и Петербурге работают кафе, где их кормят бесплатно вкусными обедами. Суть челленджа — переводить деньги «Добродомику» и публиковать фото скринов переводов.

— Точную сумму денег, которые мы собрали, назвать не можем, — рассказали представители проекта. — Но, конечно, Ольга нам помогла. Скоро собираемся запустить вторую волну. Эти деньги пойдут на покупку продуктов питания для пенсионеров, которые им будут доставлять волонтеры.

На вопрос, чья это была идея, нам ответили расплывчато: мол, общая и все хороши. Но даже если Ольга просто отреагировала на предложение и запустила челлендж, это с ее стороны уже поступок. Бузова — лидер мнений в определенной среде, она может быть положительным примером в благотворительности.

Нагиев купил ИВЛ на 10 миллионов

Дмитрий Нагиев потратил 10 миллионов рублей на покупку аппаратов ИВЛ, которые сегодня нужны больным как воздух. Поступок? Еще бы! На самом деле Дмитрий много занимается благотворительностью, и у него есть традиция — делать доброе дело в свой день рождения. Вот и 53-летие он отметил благим делом.

Не все знают, что у Дмитрия Нагиева есть благотворительный фонд «Анна». Он помогает многодетным семьям и детским приютам. Сейчас благотворительные фонды, которые живут на частные пожертвования, оказались в сложном положении — у людей нет денег даже на себя. В инстаграме Нагиев поддержал фонд постом, в котором призывает помогать тем, «кому тяжело всегда».

«Болезнь не просит разрешения прийти. Она приходит к человеку, входит в семью, разделяя жизнь на «до» и «после», принося с собой страх, боль и неизвестность. Никто не застрахован от этого…»

— пишет он.

У него в ленте нет челленджей с подушками и прочей ерунды, зато есть клич поддержать сеть отелей брата в Петербурге.

Шнуров покупает маски, а Собчак пьет виски

Сергей Шнуров зарабатывает в разы больше Нагиева. Он тоже помог двум питерским больницам. Певец передал 200 масок для глаз и 500 респираторов Покровской больнице, а Военно-медицинской академии имени Кирова подарил 15 тысяч масок и 1000 респираторов. Покупал не абы что, а согласовывал покупки с медиками.

Настюшка-хохотушка Ивлеева пожертвовала 1,5 миллиона рублей трем благотворительным организациям. Ее деньги помогут малоимущим и бездомным. Настя намеренно не стала держать это в секрете.

«Мне всегда была комфортна позиция, что благотворительностью надо заниматься тихо, потому никогда и не афишировала. Но сейчас мы находимся в том положении, когда об этом надо говорить громко, дабы призвать людей делать добрые дела»,

— говорит Ивлеева.