Богомолов заподозрил Собчак в неверности 

«Блондинка в шоколаде» Ксения Собчак зачастую в выпусках своего YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» прибегает к такому журналистскому приему, как рассказывать во время интервью факты из своей личной жизни, дабы попытаться вывести своего гостя на откровенный разговор.

Очередной героиней передачи «светской львицы» стала звезда Comedy Woman — Екатерина Варнава . В разговоре с теледивой Ксения Анатольевна рассказала, что во время пандемии один из ее тайных поклонников начал присылать в ее адрес снимки интимного содержания.

Собчак решила сохранить их в своем телефоне. Когда супруг Ксении случайным образом увидел фотографии, он закатил ей настоящую сцену ревности, заподозрив супругу в неверности.

«Да, я его разыграла. Я просто сделала вид, понимаешь? Он спросил: «Что это?», а я ответила: «Не могу тебе рассказать. Не спрашивай». В общем, устроила ему пятиминутку ревности»,

— поделилась секретом из личной жизни Ксения.

Собчак заявила, что розыгрыш на этом не закончился. Теледива сделала вид, что ее супруг задает слишком много вопросов. По итогу беседы Богомолов и впрямь поверил, что Ксения ему что-то недоговаривает.