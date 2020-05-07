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Богомолов заподозрил Собчак в неверности 

Ovideo.ru 17 часов назад
Богомолов заподозрил Собчак в неверности
Фото: @xenia_sobchak
«Блондинка в шоколаде» Ксения Собчак зачастую в выпусках своего YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» прибегает к такому журналистскому приему, как рассказывать во время интервью факты из своей личной жизни, дабы попытаться вывести своего гостя на откровенный разговор.
Очередной героиней передачи «светской львицы» стала звезда Comedy Woman — Екатерина Варнава. В разговоре с теледивой Ксения Анатольевна рассказала, что во время пандемии один из ее тайных поклонников начал присылать в ее адрес снимки интимного содержания.
Собчак решила сохранить их в своем телефоне. Когда супруг Ксении случайным образом увидел фотографии, он закатил ей настоящую сцену ревности, заподозрив супругу в неверности.
«Да, я его разыграла. Я просто сделала вид, понимаешь? Он спросил: «Что это?», а я ответила: «Не могу тебе рассказать. Не спрашивай». В общем, устроила ему пятиминутку ревности»,
— поделилась секретом из личной жизни Ксения.
Собчак заявила, что розыгрыш на этом не закончился. Теледива сделала вид, что ее супруг задает слишком много вопросов. По итогу беседы Богомолов и впрямь поверил, что Ксения ему что-то недоговаривает.
В беседе с Собчак Варнава рассказала, что рассталась с женихом Константином Мякиньковым. Она долгое время скрывала этот факт от друзей и поклонников. Артистка заявила, что причиной расставания стала угасшая любовь.
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Звёзды , Екатерина Варнава , Константин Мякиньков
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