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Киркоров получил результат теста на коронавирус 

News.ru и ещё 3 6 мая 2020
Киркоров получил результат теста на коронавирус
Фото: News.ru
Результаты тестов на коронавирус у Филиппа Киркорова и членов его семьи отрицательные. Вместе с отцом, Бедросом Киркоровым, певец собирается принять участие в записи праздничного концерта к 9 Мая.
Всё хорошо, все здоровы и в прекрасном настроении. Тесты у всех отрицательные. Мы с Бедросом Киркоровым собираемся на концерт в честь Дня Победы без зрителей, где вместе исполним песню «Алёша»,
— цитирует РИА Новости артиста.
По его словам, именно с этой композицией 35 лет назад впервые он появился на телевидении в программе «Шире круг».
Филипп Киркоров добавил, что концерт запишут в Москве в «Крокус Сити Холле», и он надеется, что безопасность участников будет обеспечена на должном уровне.
Ранее NEWS.ru писал, что российский певец Филипп Киркоров вместе с детьми Мартином-Кристианом и Аллой-Викторией прошёл тест на коронавирусную инфекцию. Артист вызвал медика на дом. Мужчина в защитной экипировке взял образцы из носа и горла — сначала у музыканта, потом у детей.
Литературно-музыкальный спектакль к 75-летию Победы пройдёт на Красной площади вместо праздничного концерта. Мероприятие состоится без зрителей, но трансляцию покажут федеральные телеканалы. Участниками спектакля станут Василий Лановой, Лариса Долина, Сергей Гармаш, Николай Басков, Николай Расторгуев, Лев Лещенко, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Александр Маршал, Валерия, Александр Розенбаум, Григорий Лепс и другие артисты.
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Звёзды , Другое , Григорий Лепс , Филипп Киркоров , Лариса Долина , Александр Маршал , Александр Розенбаум , Василий Лановой , Сергей Гармаш , Лев Лещенко , Николай Басков , Николай Расторгуев , Полина Гагарина , РИА Новости
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