Киркоров получил результат теста на коронавирус 

Результаты тестов на коронавирус у Филиппа Киркорова и членов его семьи отрицательные. Вместе с отцом, Бедросом Киркоровым, певец собирается принять участие в записи праздничного концерта к 9 Мая.

Всё хорошо, все здоровы и в прекрасном настроении. Тесты у всех отрицательные. Мы с Бедросом Киркоровым собираемся на концерт в честь Дня Победы без зрителей, где вместе исполним песню «Алёша»,

— цитирует РИА Новости артиста.

По его словам, именно с этой композицией 35 лет назад впервые он появился на телевидении в программе «Шире круг».

Филипп Киркоров добавил, что концерт запишут в Москве в «Крокус Сити Холле», и он надеется, что безопасность участников будет обеспечена на должном уровне.

Ранее NEWS.ru писал, что российский певец Филипп Киркоров вместе с детьми Мартином-Кристианом и Аллой-Викторией прошёл тест на коронавирусную инфекцию. Артист вызвал медика на дом. Мужчина в защитной экипировке взял образцы из носа и горла — сначала у музыканта, потом у детей.